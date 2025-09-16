الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-09-16 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية حادثة مأساوية وغير متوقعة، حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا بعد أن سقط فوقها جارها البالغ من العمر 70 عامًا أثناء محاولته الانتحار بالقفز من شرفة شقته في الطابق الرابع.
وكانت الضحية، وتُدعى فرانشيسكا مانّو، عائدة إلى منزلها في حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد، عندما قفز الرجل من شرفته وسقط مباشرة فوقها في فناء المبنى، ما أدى إلى إصابتها بجروح قاتلة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعلى الرغم من نجاة الرجل من الموت، إلا أنه أُصيب بكسور متعددة في الساقين، وتم نقله في حالة حرجة – لكنها غير مهددة للحياة – إلى مستشفى نيجواردا لتلقي العلاج.
وبعد تحقيقات الشرطة، تبين أن الحادث لم يكن انتحارًا مزدوجًا كما تم الاشتباه في البداية، بل تبين أن الرجل والضحية لا تربطهما أي علاقة، وقد حدث الاصطدام بشكل عرضي.
وبناءً على نتائج التحقيق، تم توجيه تهمة القتل غير العمد (الخطأ) للرجل البالغ من العمر 70 عامًا.
ووصلت فرق الإسعاف والطوارئ بسرعة إلى المكان، وحاول المسعفون إنقاذ الضحية بكل الوسائل، لكن جهود الإنعاش باءت بالفشل، وتم إعلان وفاتها في الموقع.
كما حضر ضباط من وحدة الراديو المتنقلة التابعة لقوة الكاربينيري في سان كريستوفورو، بقيادة القائد باولو فرانكينا، وقاموا بإعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة لتحديد المسؤولية.
منوعات
الانتحار
جارته...
معهما
مأساوي
التفاصيل
التالي
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-01
ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!
منوعات
2025-07-01
ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!
0
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
0
منوعات
2025-08-22
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
منوعات
2025-08-22
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2025-08-18
خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!
منوعات
2025-08-18
خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:44
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
04:44
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
0
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
0
منوعات
15:20
شعرت بألم في ساقها وما اكتشفه الأطباء لاحقاً صدمها... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
منوعات
15:20
شعرت بألم في ساقها وما اكتشفه الأطباء لاحقاً صدمها... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
0
منوعات
12:49
دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)
منوعات
12:49
دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار دولية
01:59
الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات
أخبار دولية
01:59
الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات
0
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
0
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
منوعات
03:38
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
3
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
4
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
5
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More