حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)