عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

@kinpanama les pude grabar como fue una entrega de muestra a una entidad que me contacto es anónimo.Espero que investiguen bien de que se trata esto 😰#Viral #tiktok #videosvirales #videosvirales #videosvirales ♬ sonido original - Kin👾
@kinpanama Increíble la muestra que se llevaron está tarde, #videosvirales #tiktok #Viral #tiktoklive #viraltiktok ♬ sonido original - Kin👾
@kinpanama Fui a ver cómo está, ha crecido 😰,las personas que llegaron ayer a buscar las muestras me bloquearon, pensé que eran serios 😞#Viral #viraltiktok #videosvirales #tiktok #kinpanama ♬ sonido original - Kin👾