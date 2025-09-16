بردية إيبوير... مخطوطة مصرية قديمة تؤكّد قصة الكتاب المقدس عن الضربات العشر!

وجد العلماء مخطوطة مصرية قديمة قد تُثبت صحة الضربات العشر المذكورة في سفر الخروج.

وتُعرف هذه المخطوطة باسم بردية إيبوير، وهي رثاء شعري يُنسب إلى كاتب يُدعى إيبوير وتروي كوارثَ واضطراباتٍ مجتمعيةً واسعة النطاق في مصر القديمة، وتصف المجاعة والوفيات الجماعية والكوارث البيئية.

ووفقًا لسفر الخروج، أرسل الله سلسلة من البلايا المدمرة، بما في ذلك تحويل النيل إلى دم، وأسراب الجراد، وثلاثة أيام من الظلام، لإقناع فرعون بتحرير العمّال من العبودية.

ويبدو أن بردية إيبوير تصف العديد من هذه الأحداث نفسها، حيث يقول أحد الأسطر: "هناك دم في كل مكان... هوذا النهر دم"، وهو ما يعكس تحول النيل إلى دم في الكتاب المقدس.

وتصف البردية أيضًا الدمار البيئي: "ها هي الأشجار مقطوعة، والأغصان مجرّدة"، مما يعكس على الأرجح عاصفة البَرَد التي أتلفت المحاصيل، و"ها هي الحبوب تنقص من كل جانب"، مما يدل على انتشار المجاعة.

ومع أن بردية إيبوير، المحفوظة الآن في المتحف الوطني الهولندي للآثار، اكتُشفت في أوائل القرن التاسع عشر، إلا أنها عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُدهش المستخدمون من عدم سماعهم بها ويعتقدون أنها تُثبت صحة الكتاب المقدس.

وتُشير التقديرات إلى أن بردية إيبوير تعود إلى الفترة ما بين 1550 و1290 قبل الميلاد. ومع ذلك، يُشير بعض العلماء إلى أنها قد تتوافق مع التسلسل الزمني التوراتي للخروج حوالي عام 1440 قبل الميلاد.

وعلى الرغم من أوجه التشابه المثيرة للاهتمام، يُحذر العلماء من تفسير البردية كدليل مباشر على الخروج، واقترح البعض أنها قد تعكس بدلاً من ذلك الكوارث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية الأوسع التي شهدتها مصر بمعزل عن الرواية التوراتية.

المصدر