سقوط مروّع لبهلوانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)

وثّق مقطع فيديو صادم لحظة سقوط البهلوانية ألياني دياز من ارتفاع شاهق أثناء عرض جريء في أحد عروض السيرك بمدينة ميراسيما شمال شرقي ريو دي جانيرو في البرازيل.

وانزلقت دياز، التي كانت تؤدي فقرة تعتمد على التعليق في الهواء بواسطة شعرها فقط، بشكل مفاجئ وسقطت بقوة على خشبة المسرح بينما تعالت صرخات الجمهور المذعور.

وظهرت الفنانة في الفيديو وهي ترتدي فستانًا زهري اللون، تُرفع لتؤدي حركات استعراضية في الهواء، قبل أن تفقد توازنها وتسقط بشكل مدوٍّ وسط ذهول الحاضرين.

هرع المسعفون فور الحادث إلى مساعدتها وتم نقلها على حمالة إلى خارج المسرح لتلقي العلاج.

وأصدر سيرك "سيركو روباتيني" بيانًا في اليوم التالي أكد فيه أن دياز "تم إنقاذها بسرعة ونُقلت لتلقي الرعاية الطبية الفورية والفعالة"، فيما ألقى باللوم في الحادث على خطأ من المؤدية نفسها، وليس على عطل في المعدات.