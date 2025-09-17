الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

منوعات
2025-09-17 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

انتشرت مجموعة صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء استعدادهما الثلاثاء للإقلاع من واشنطن  المملكة المتحدة مساء الثلاثاء في زيارة دولة تاريخية حيث سيستضيفهما الملك تشارلز، وكشفت الصور عن وجود بقعة تشبه كريم الأساس على يد ترامب اليمنى، في ظل تزايد الشائعات حول حالته الصحية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي الأشهر الأخيرة، لاحظ كثيرون وجود كدمات متكررة على يد الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا، عادةً ما يتم إخفاؤها بمكياج كثيف.

وفي آب الماضي، ظهرت كدمة بارزة على يده اليمنى خلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في المكتب البيضاوي. كما ظهرت كدمات مماثلة عندما كان يلعب الغولف مع لاعب البيسبول السابق روجر كليمنز، الذي دافع عنه لاحقًا ترامب لدخول قاعة مشاهير البيسبول.

وفي حادثة أخرى الشهر الماضي، لاحظ كثيرون وجود بقعة واضحة من المكياج على يد الرئيس لم تطابق لون بشرته، ما زاد من علامات الاستفهام.


وبدأ نشطاء على مواقع التواصل، خصوصًا منصة X (تويتر سابقًا)، في تداول نظريات حول صحة ترامب، رغم محاولات البيت الأبيض تهدئة الشائعات.

وفي 7 آب، أعلن مسؤولون أن ترامب مصاب بـ "قصور وريدي مزمن"، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الكدمات على يده "تتوافق مع تهيّج ناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين."

وفي تصريح لصحيفة ديلي ميل، أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى طبيب ترامب الحالي، د. شون بربابيلا، وطبيبه السابق والنائب الحالي د. روني جاكسون.

وقال بربابيلا: "الصور الأخيرة أظهرت كدمات طفيفة على ظهر يده، وهذا يتوافق مع تهيّج بسيط في الأنسجة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين ضمن بروتوكول وقائي للقلب."

أما جاكسون فقال: "كرئيس سابق للأطباء في البيت الأبيض وطبيب ترامب سابقًا، يمكنني التأكيد من دون شك: دونالد ترامب هو أصحّ رئيس شهدته هذه الأمة."

ورغم تلك التصريحات الرسمية، لم تتوقف عاصفة التكهنات على الإنترنت. فقد ادعى البعض أن ترامب يعاني من سرطان الجلد، بينما ذهب آخرون إلى حد القول إن أمامه أشهرًا قليلة للعيش فقط.

منوعات

التطمينات

والشائعات

إصابته

بالسرطان...

المكياج

ترامب

الجدل

مجددا

الأطباء

LBCI التالي
"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل
سقوط مروّع لبهلوانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-16

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
فنّ
2025-07-21

شائعات عن النجمة أنغام: هل تأكّدت إصابتها بالسرطان؟ (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-27

أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها

LBCI
فنّ
2025-07-02

ظهر برفقة شابة ايطالية... آل باتشينو يثير الجدل مجدداً: حب جديد أم مجرد صداقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
منوعات
04:52

"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
15:36

سقوط مروّع لبهلوانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)

LBCI
منوعات
15:19

حادثة مروّعة في تركيا... سيارة تصدم سيدة أثناء محاولتها إنقاذ قطة! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-07

الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
آخر الأخبار
03:39

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-29

وزير الداخلية من سرايا بعبدا: التحديثات الامنية لا تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري ونعمل على أن تتم الامور بسلاسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More