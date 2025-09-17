بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

وبدأ نشطاء على مواقع التواصل، خصوصًا منصة X (تويتر سابقًا)، في تداول نظريات حول صحة ترامب، رغم محاولات البيت الأبيض تهدئة الشائعات.وفي 7 آب، أعلن مسؤولون أن ترامب مصاب بـ "قصور وريدي مزمن"، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الكدمات على يده "تتوافق مع تهيّج ناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين."وفي تصريح لصحيفة ديلي ميل، أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى طبيب ترامب الحالي، د. شون بربابيلا، وطبيبه السابق والنائب الحالي د. روني جاكسون.وقال بربابيلا: "الصور الأخيرة أظهرت كدمات طفيفة على ظهر يده، وهذا يتوافق مع تهيّج بسيط في الأنسجة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين ضمن بروتوكول وقائي للقلب."أما جاكسون فقال: "كرئيس سابق للأطباء في البيت الأبيض وطبيب ترامب سابقًا، يمكنني التأكيد من دون شك: دونالد ترامب هو أصحّ رئيس شهدته هذه الأمة."ورغم تلك التصريحات الرسمية، لم تتوقف عاصفة التكهنات على الإنترنت. فقد ادعى البعض أن ترامب يعاني من سرطان الجلد، بينما ذهب آخرون إلى حد القول إن أمامه أشهرًا قليلة للعيش فقط.