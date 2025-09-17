الأخبار
"بحر النجوم" السحري في المالديف "لا وجود له في الواقع"... وهكذا يمكن الوصول إليه!
2025-09-17 | 09:15
“بحر النجوم” السحري في المالديف "لا وجود له في الواقع"... وهكذا يمكن الوصول إليه!
أثار مقطع مصوّر لضوءٍ متلألئ في مياه البحر خلال الليل ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُصف هذا المشهد السحري بأنه واحد من أروع الظواهر الطبيعية في المالديف، والمعروف باسم "بحر النجوم".
ويظهر في اللقطات ما يشبه دوامات ضوئية صغيرة تُشبه مجرّات مصغّرة، تتلألأ على سطح المياه وتخطف أنفاس الزوّار، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن المفارقة أن "بحر النجوم" لا يُعتبر مكانًا فعليًا يمكن تحديده على الخريطة، لأن هذه الظاهرة لا تنتج عن البحر نفسه، بل عن كائنات حية مجهرية تُدعى العوالق الحيوية المضيئة (bioluminescent plankton).
وتقول لورين آرثر، عالمة أحياء بحرية ومقدمة برامج وثائقية عن الحياة البرية، في حديثها لـBBC: "حين يقول الناس إنهم يريدون رؤية بحر النجوم في المالديف، فهم في الحقيقة يتحدثون عن تفاعل كيميائي... إنها العوالق الحيوية المتوهجة."
وأوضحت أن هذه العوالق يمكن أن تتواجد في أي مكان، ليس فقط في المالديف، بل في أماكن أخرى حول العالم، مثل المملكة المتحدة، مما يعني أن "بحر النجوم" لا يقتصر على موقع جغرافي واحد.
وإذا كنت ترغب في زيادة فرصك بمشاهدة هذه الظاهرة خلال زيارتك للمالديف، تنصح لورين بما يلي:
الغطس الليلي: أفضل طريقة لرؤية العوالق هي النزول إلى الماء ليلاً عندما تكون كثيفة، والقيام بالغوص أو السباحة الليلية.
تجنب الأضواء القوية: الضوء القوي يمكن أن يعيق رؤية التوهج الحيوي.
التحرك في الماء: حركة الجسم تحفّز العوالق على إصدار الضوء كنوع من رد الفعل على الاضطراب.
كما أوصت بزيارة المالديف بين شهري نيسان وتشرين الأول، خلال فترة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تتجه تيارات الماء الحاملة للعوالق نحو الشمال الشرقي، مما يزيد من احتمالية رؤيتها.
وبحسب موقع Travel Republic، تُعد جزيرة فادهو (Vaadhoo) من أشهر الأماكن التي يتوجّه إليها السياح على أمل مشاهدة "بحر النجوم". وتُعرف بصفاء مياهها وهدوئها الذي يُساعد في إبراز هذه الظاهرة في الليل.
ولكن من المهم ملاحظة أن "بحر النجوم" ليس مشهدًا دائم الظهور. فرؤية التوهج الحيوي ليست مضمونة، لأنها تتعلق بوجود تركيز معين من العوالق، وظروف الطقس والماء.
Learn More