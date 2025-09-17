“بحر النجوم” السحري في المالديف "لا وجود له في الواقع"... وهكذا يمكن الوصول إليه!

كما أوصت بزيارة المالديف بين شهري نيسان وتشرين الأول، خلال فترة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تتجه تيارات الماء الحاملة للعوالق نحو الشمال الشرقي، مما يزيد من احتمالية رؤيتها.وبحسب موقع Travel Republic، تُعد جزيرة فادهو (Vaadhoo) من أشهر الأماكن التي يتوجّه إليها السياح على أمل مشاهدة "بحر النجوم". وتُعرف بصفاء مياهها وهدوئها الذي يُساعد في إبراز هذه الظاهرة في الليل.ولكن من المهم ملاحظة أن "بحر النجوم" ليس مشهدًا دائم الظهور. فرؤية التوهج الحيوي ليست مضمونة، لأنها تتعلق بوجود تركيز معين من العوالق، وظروف الطقس والماء.