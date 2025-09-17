الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بعد هجوم حيتان الأوركا على اليخوت السياحية... خبراء يكشفون: سلوكها ليس عدوانيا وهذه الحقيقة الصادمة
2025-09-17
بعد هجوم حيتان الأوركا على اليخوت السياحية... خبراء يكشفون: سلوكها ليس عدوانيا وهذه الحقيقة الصادمة
انتشرت لقطات مدهشة تُظهر مجموعة من الحيتان القاتلة (الأوركا) وهي تستهدف قاربين سياحيين قبالة سواحل البرتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
واصطدمت إحدى المجموعات من هذه الحيوانات البحرية مرارًا وتكرارًا بيخت مليء بالسياح قرب شاطئ فونتي دا تيليا، مما أدى إلى غرقه، في حين تعرض قارب ثانٍ لهجوم مشابه شمالًا قبالة ساحل كاشكايش.
ولحسن الحظ، تم إنقاذ جميع الركاب التسعة الذين كانوا على متن القاربين بواسطة قوارب سياحية قريبة قبل وصول فرق الإنقاذ الرسمية.
ولكن هذه الحوادث تنضم إلى قائمة طويلة من الهجمات التي قامت بها حيتان الأوركا في السنوات الأخيرة، شملت مناطق مثل خليج بسكاي، وسواحل المغرب، وبحر الشمال، وغيرها.
وكشف العلماء الآن سبب هذه السلوكيات من الحيتان، وأوضحوا أننا على الأرجح أسأنا فهم هذه الكائنات الذكية جدًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الدكتور رونو دي ستيفانيس، رئيس مركز "المحافظة على الحيتان والدلافين والبحوث" (CIRCE) في إسبانيا، فإن هذا السلوك ليس عدوانيًا على الإطلاق، بل هو مجرد لعب.
وقال في حديثه إلى دايلي ميل: "ما يحدث مع حيتان الأوركا الإيبيرية ليس هجومًا بالمعنى العدائي أو الدفاعي أو بدافع الافتراس. بل هو أقرب إلى لعبة."
وأضاف: "هي لا تخطئ في التعرف على القوارب ولا تدافع عن أراضٍ. هي ببساطة تجد متعة في التفاعل مع جزء معين من القارب، تحديدًا الدفّة (rudder)، لأنها تتحرك وتقاوم وتصدر اهتزازات."
وأوضح الدكتور أن هذا النوع من السلوك رُصد بشكل متكرر في مضيق جبل طارق، وخليج قادش، وسواحل البرتغال، ويُعتقد أنه يمارَس من قبل مجموعة فرعية صغيرة من الأوركا.
وأضاف: "الدفّة تثير اهتمام الحيتان لأنها تتحرك بطريقة تفاعلية حين يتم دفعها، وهذا يوفّر لها نوعًا من التحفيز."
***إقرأ أيضا:
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
وأكدت أيضًا الدكتورة كلير أندفيك، خبيرة الثدييات البحرية في جامعة أوسلو، هذا التحليل قائلة إن الحيتان كانت "تمارس سلوكًا لعِبيًا".
ورغم أنها وصفت حادثة غرق القارب الأخيرة في البرتغال بأنها "مؤسفة جدًا"، لكنها أكدت أن الحيتان غالبًا ما تجد متعة في التفاعل مع الدفّة، خصوصًا عندما يحاول شخص ما قيادتها في الاتجاه المعاكس، مما يجعل التجربة بالنسبة لها أشبه بلعبة شد الحبل.
وتابعت: "من وجهة نظر الإنسان، هذا النوع من السلوك ليس ممتعًا على الإطلاق. لكنه بالنسبة للأوركا مثير ومسلٍ."
وختمت بقولها: "في بعض الحالات، يؤدي الأمر إلى تدمير الدفّة بالكامل، مما يسمح بدخول المياه إلى القارب وغرقه. بالنسبة للحيتان... هذا مثير. بالنسبة للبشر... إنه كابوس."
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
السابق
منوعات
2025-09-16
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
منوعات
2025-09-16
هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)
0
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
0
منوعات
2025-06-22
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
منوعات
2025-06-22
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
0
صحة وتغذية
2025-08-27
عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر
صحة وتغذية
2025-08-27
عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر
0
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
0
منوعات
04:52
"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل
منوعات
04:52
"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل
0
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
0
منوعات
15:36
سقوط مروّع لبهلوانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)
منوعات
15:36
سقوط مروّع لبهلوانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-07-22
إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار
أمن وقضاء
2025-07-22
إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار
0
فنّ
2025-04-13
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
فنّ
2025-04-13
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
0
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
0
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
0
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
0
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
1
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
2
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
3
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
4
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
5
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
6
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
7
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
8
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
