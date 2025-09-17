بعد هجوم حيتان الأوركا على اليخوت السياحية... خبراء يكشفون: سلوكها ليس عدوانيا وهذه الحقيقة الصادمة

انتشرت لقطات مدهشة تُظهر مجموعة من الحيتان القاتلة (الأوركا) وهي تستهدف قاربين سياحيين قبالة سواحل البرتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع.



واصطدمت إحدى المجموعات من هذه الحيوانات البحرية مرارًا وتكرارًا بيخت مليء بالسياح قرب شاطئ فونتي دا تيليا، مما أدى إلى غرقه، في حين تعرض قارب ثانٍ لهجوم مشابه شمالًا قبالة ساحل كاشكايش.



ولحسن الحظ، تم إنقاذ جميع الركاب التسعة الذين كانوا على متن القاربين بواسطة قوارب سياحية قريبة قبل وصول فرق الإنقاذ الرسمية.

وأكدت أيضًا الدكتورة كلير أندفيك، خبيرة الثدييات البحرية في جامعة أوسلو، هذا التحليل قائلة إن الحيتان كانت "تمارس سلوكًا لعِبيًا".ورغم أنها وصفت حادثة غرق القارب الأخيرة في البرتغال بأنها "مؤسفة جدًا"، لكنها أكدت أن الحيتان غالبًا ما تجد متعة في التفاعل مع الدفّة، خصوصًا عندما يحاول شخص ما قيادتها في الاتجاه المعاكس، مما يجعل التجربة بالنسبة لها أشبه بلعبة شد الحبل.وتابعت: "من وجهة نظر الإنسان، هذا النوع من السلوك ليس ممتعًا على الإطلاق. لكنه بالنسبة للأوركا مثير ومسلٍ."وختمت بقولها: "في بعض الحالات، يؤدي الأمر إلى تدمير الدفّة بالكامل، مما يسمح بدخول المياه إلى القارب وغرقه. بالنسبة للحيتان... هذا مثير. بالنسبة للبشر... إنه كابوس."