بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
منوعات
2025-09-18 | 08:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون تقديم أدلة فوتوغرافية إلى محكمة أميركية، لإثبات أن بريجيت امرأة، وذلك في إطار دعوى تشهير ضد الناشطة اليمينية الأميركية كانديس أوينز، التي روجت لمزاعم بأن بريجيت وُلدت ذكرًا.
وقال توم كلير، محامي عائلة ماكرون، في مقابلة مع بودكاست Fame Under Fire الذي تنتجه الـBBC، إن الزوجين مستعدان لتقديم إثباتات "عامة وخاصة" تُفند هذه الادعاءات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأكد كلير أن الدعوى ستتضمن شهادات خبراء علمية لدحض المزاعم، من دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه الشهادات.
وعند سؤاله عن إمكانية تقديم صور لبريجيت أثناء الحمل أو مع أطفالها، أوضح أن هذه المواد ستُعرض ضمن إجراءات المحكمة التي تخضع لقواعد ومعايير محددة.
وأضاف أن الادعاءات التي روجت لها أوينز كانت "مزعجة للغاية" للرئيس وزوجته، قائلاً: "من المؤلم أن تضطر إلى إخضاع نفسك لهذا النوع من الإثباتات، ولكن بريجيت مستعدة لفعل كل ما يلزم من أجل تصحيح الأمور".
وأشار إلى أن الرئيس ماكرون كان أيضًا منشغلاً ومتأثراً نفسيًا، رغم محاولاته إبقاء تركيزه على عمله، مؤكدًا: "كونه رئيس دولة لا يجعله محصنًا من هذا النوع من الهجمات".
وكان الزوجان قد تقدّما بالدعوى القضائية في تموز الماضي، واتهما أوينز بنشر "ادعاءات خيالية وتشهيرية"، تسببت لهما بحملة تنمر عالمي و"إذلال علني مستمر".
منوعات
ماكرون
ستقدم
للمحكمة
"أدلة
علمية
وتصويرية"
امرأة...
إليكم
التفاصيل
"سرقتم سعادتنا أيضاً"... جويل ماردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة في جنوب فرنسا (فيديو)
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
