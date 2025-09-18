الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس

منوعات
2025-09-18 | 15:00
مشاهدات عالية
تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس
تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس

كُشف اليوم الخميس عن لوحة "استثنائية" لم تكن معروفة سابقا للفنان بابلو بيكاسو لإحدى عشيقاته بعدما عُرضت للبيع في مزاد علني في باريس بسعر مبدئي قدره ثمانية ملايين يورو (9,5 ملايين دولار).

وتظهر اللوحة التي تحمل اسم "تمثال نصفي لامرأة بقبعة مورّدة" مصوّرة ورسّامة وشاعرة فرنسية تدعى دورا مار كانت من أشهر مصادر إلهام بيكاسو.

وأفاد مفوض المزادات كريستوف لوسيان من دار مزادات "دروو" الباريسية بأن قيمة العمل الفني الذي استُخدمت فيه الألوان الزيتية والبالغ حجمه ثمانين بتسعين سنتيمترا، تقدر "بحوالى ثمانية ملايين يورو، وهو سعر مبدئي مرشح للارتفاع".

ورسم بيكاسو اللوحة في 11 تموز 1943 واشتراها في آب 1944 هاو يجمع أعمالا فنية، وهو جد ملّاكها الحاليين.

وقالت أنييس سيفيستر-باربيه، وهي متخصصة في أعمال بيكاسو حضرت أثناء الكشف عن العمل الفني، إن اللوحة "لم تكن معروفة في أوساط العامة ولم يسبق أن عُرضت قط إلا في استوديو الرسام الإسباني الكبير في باريس".

وأشارت إلى أن اللوحة "استثنائية إلى حد كبير وتمثّل عتبة في تاريخ الفن وتاريخ بيكاسو".

وتظهر مار في اللوحة بوجه حزين ولكنه متناغم واضعة قبّعة مزركشة في لحظة تخلي الرسّام الإسباني عنها من أجل فنانة أصغر سنا هي فرانسواز جيلو.

وكانت مار أهم عارضة وملهمة لبيكاسو إذ يتمحور حوالى ستين عملا حولها.

المصدر: فرانس برس

