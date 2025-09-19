طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!

وحاول الأطباء استخدام وسائل تقليدية، كالصابون السائل وخيط التواء، لإزالة الخاتم، ولكن من دون جدوى، ما اضطرهم في النهاية إلى قصه وإنهاء لحظة الخطوبة في أولى ساعاتها.ورغم ألم القرار، إلا أن الأطباء أكدوا أن قطع الخاتم أنقذ إصبعها من البتر، حيث كانت الدورة الدموية منقطعة تمامًا، ولو انتظرت للصباح، لفقدت إصبعها بالكامل.