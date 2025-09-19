الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

منوعات
2025-09-19 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

في حادثة غريبة ومقلقة، تمكن طبيب في المكسيك من استخراج سلطعون (كابوريا) حي من أذن طفل صغير يُدعى بيدرو، بعد أن شعر بشيء يتحرك داخل رأسه إثر زيارة عائلية إلى الشاطئ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وشاركت المؤثرة ومصممة الأزياء كيتزيا ميتر، والدة الطفل، الواقعة عبر حساباتها، مشيرة إلى أن "خوفًا جديدًا قد انكشف" بعد أن خرج السلطعون من أذن ابنها.

وقالت إن بيدرو بدأ يشتكي من انزعاج فور عودتهما من البحر، ما دفعها إلى نقله إلى مركز صحي محلي. وهناك، اكتشف الأطباء أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل في أذنه.

وبطلب من الطفل، قامت والدته بتصوير لحظة إزالة السلطعون من أذنه. ويظهر الفيديو بيدرو وهو يبكي متشبثًا بيد والدته، بينما يقوم الطبيب بالإمساك برأسه بيد واحدة وينزع الكائن البحري باليد الأخرى.

وبعد استخراج السلطعون، ظهر في الفيديو وهو لا يزال حيًا ويتجول على النقالة.
 

منوعات

زيارته

الشاطئ

يتحرك

رأسه...

استُخرج

الطفل

صادم:

(فيديو)

LBCI التالي
مولّدة بالذكاء الاصطناعي... وزيرة افتراضية تلقي كلمة أمام البرلمان في ألبانيا (فيديو)
تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03

اتصال خاطئ قرار صادم وانقسام داخل التحرير. هذا ما حصل في جريدة الحُرّة

LBCI
منوعات
2025-09-16

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...

LBCI
منوعات
2025-08-25

ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:47

هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء

LBCI
منوعات
11:17

طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!

LBCI
منوعات
08:49

"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة

LBCI
منوعات
08:03

مولّدة بالذكاء الاصطناعي... وزيرة افتراضية تلقي كلمة أمام البرلمان في ألبانيا (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-18

أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-09-11

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-07

طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
15:25

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:45

قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
10:44

مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
11:02

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More