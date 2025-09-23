أفضل برنامج عربي... وسام حنا يُكرَّم بمصر عن "أكرم من مين" ويهدي تكريمه للـLBCI وفريق العمل ولروح يمنى شري

أعرب الإعلامي وسام حنا عن سعادته بتكريمه في مهرجان الفضائيات العربية في مصر بدورته السادسة عشرة، حيث نال جائزة أفضل برنامج عربي عن برنامج "أكرم من مين" الذي يُعرض خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة الـ LBCI.



ونشر حنا عبر صفحته على فيسبوك صورة الجائزة، وأرفقها بالتالي: "يسعدني أن أتوج بهذا التكريم من مهرجان الفضائيات العربية في مصر، في دورته السادسة عشرة كأفضل برنامج عربي. كل الامتنان لرئيس المهرجان، الأستاذ أحمد عليوة، على هذه اللفتة الكريمة."



وأضاف وسام في منشوره أنه يُهدي هذا التقدير إلى بيته الثاني LBCI، وفريق عمل البرنامج، بالإضافة إلى روح الإعلامية الراحلة يمنى شري، قائلاً: "أهدي هذا التكريم، وهو الأول لي من أرض مصر – أم الدنيا – إلى بيتي الثاني LBCI، وإلى فريق عمل برنامجي "أكرم من مين"، وإلى روح الإعلامية الكبيرة يمنى شري، التي ما زالت حاضرة بنورها في قلوبنا."