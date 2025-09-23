"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل





وبحسب رئيس الشرطة في بلدة أروكاريا البرازيلية حيث تجري التحقيقات، قال المتهم أثناء استجوابه: "كلها أكاذيب، أنا أعيش من أجل عائلتي". وأكدت الشرطة أن المشتبه به محتجز منذ الأسبوع الماضي، بعدما تمكنت الضحية البالغة من العمر 29 عامًا من الهرب، وأبلغت السلطات بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وفق ما نقل موقع



وقالت الضحية إن المتهم أجبرها على ممارسة الجنس مع غرباء، وصوّر الاعتداءات، كما كان يراقبها باستمرار بكاميرات داخل المنزل. وروت أنها تمكنت من الهروب عندما أقنعته بأنها بحاجة إلى زيارة عيادة صحية، لكنها توجّهت مباشرة إلى مركز الشرطة.



وأدّى هذا التصريح إلى مداهمة أمنية في مجمع سكني بمدينة أروكاريا، حيث اعتُقل الرجل، وصادرت الشرطة كاميرات وفيديوهات للاعتداءات وُجدت في هاتفه المحمول.



وذكرت الشرطة أن الضحية حملت بطفلها الأول في سن السادسة عشرة، وأُجبرت على "الزواج" من المعتدي بعد انفصاله عن والدتها. وقالت إن عدد المعتدين الذين أُجبرت على مضاجعتهم يزيد عن ثلاثين، وإن ذلك كان يتكرر كل شهرين أو ثلاثة أشهر.



وفي التحقيق، أكدت الضحية أن المتهم كان يهددها باستمرار، قائلاً: "إن لم تكوني لي، فلن تكوني لأحد، وفراقنا يعني الموت". وأثناء إدلائها بشهادتها، تلقّت أكثر من 30 مكالمة و15 رسالة صوتية منه، بعضها يتضمن تهديدات مباشرة.



ويواجه المتهم سبع تهم رئيسية من بينها: الاغتصاب، والاحتجاز القسري، والتهديدات، والعنف النفسي، وقد تصل مجموع الأحكام بحقه إلى أكثر من 100 سنة سجن في حال إدانته.



وتم نقل الضحية وأطفالها إلى مكان آمن، فيما تُدرس الإجراءات الوقائية لحمايتهم.