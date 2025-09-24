في لحظة صادمة... حفرة عملاقة تبتلع طريقًا مزدحماً في بانكوك إليكم تفاصيل ما حدث (فيديو)

انهار صباح الأربعاء جزء من طريق رئيسي مكتظ في بانكوك، مما أدى إلى تشكل حفرة ضخمة أجبرت السكان والمارة على إخلاء المنطقة، فيما لم تُسجل أي إصابات حتى الآن.



وبلغ عمق الحفرة نحو 50 مترا في شارع سامسن بالقرب من مركز للشرطة ومستشفى فاجيرا، ما تسبب في انفجار أنابيب المياه وسقوط خطوط الكهرباء في الوحل والحطام، وفقا لصحافيي وكالة فرانس برس.



وأغلقت قوات الشرطة بالتعاون مع مسؤولين في البلدية المكان الواقع في حي سكني بشمال العاصمة التايلاندية.

وأوضح مدير قسم الوقاية من الكوارث في بانكوك سورياتشاي راويوان لفرانس برس من مكان الحادث أن الانهيار مرتبط على الأرجح بالأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا فضلا عن تسرب في أنبوب مياه.



وقال "حصل تسرب في الأنبوب، إذ أدت المياه إلى تآكل التربة تحت الطريق، ما تسبب في الانهيار". وأضاف أنه لم تُسجل أي إصابات حتى الآن.



وأضاف سورياتشاي راويوان أن "المياه جرفت التربة التي سقطت على محطة مترو قيد الإنشاء، ما تسبب في الانهيار"، مشيرا إلى أنه تم إخلاء مركز الشرطة.



ويُعد النفق جزءا من مشروع مترو تحت الأرض لهيئة النقل السريع، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن المترو. وأعلنت الهيئة أنها ستجري تحقيقا لمعرفة أسباب الانهيار.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شاحنة واحدة على الأقل سقطت في الحفرة.



وتفقد رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول مكان الحادث بعد ظهر الأربعاء، معربا عن قلقه، كما أمر بإجلاء الأشخاص المعرضين للخطر.



وتوقع أن يستغرق إصلاح النفق نحو عام، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.