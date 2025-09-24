الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

منوعات
2025-09-24 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف &quot;راغاسا&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

في مشهد مرعب، اجتاح جدار ضخم من المياه مدخل فندق فاخر في هونغ كونغ، مع استمرار إعصار "راغاسا" العنيف في ضرب هونغ كونغ والصين القارية وتايوان، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد أظهر مقطع فيديو نُشر على فيسبوك لحظة تحطم الأبواب الزجاجية لفندق Fullerton Ocean Park في منطقة أبردين بهونغ كونغ، تحت قوة موجة عاتية، ما أدى إلى غمر الردهة بالكامل خلال ثوانٍ.

وتعالت صرخات الذعر والشتائم من المتواجدين، بينما حاول البعض التشبث بالأثاث لتفادي الانجراف بفعل المياه، التي تسببت في تدمير واسع داخل الفندق.
 

منوعات

مرعب...

يجتاح

الإعصار

العنيف

"راغاسا"

(فيديو)

LBCI التالي
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-20

هونغ كونغ تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع إقتراب الإعصار ويبا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-26

لندن تندد بعرض هونغ كونغ مكافآت مالية للمساعدة في اعتقال ناشطين يقيمون في بريطانيا

LBCI
منوعات
2025-08-18

في مشهد مرعب ... رجل يشعل النار بمنزل عائلة في تكساس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:05

15 قتيلا على الأقل في إعصار راغاسا في تايوان وجنوب الصين في حالة تاهب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:15

بعد هجوم إلكتروني عطل مطارات أوروبية... الشرطة البريطانية توقف الفاعل

LBCI
منوعات
11:17

"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ

LBCI
منوعات
10:59

في لحظة صادمة... حفرة عملاقة تبتلع طريقًا مزدحماً في بانكوك إليكم تفاصيل ما حدث (فيديو)

LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

قاسم هاشم للـLBCI: أعتقد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة ولننتظر خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
رياضة
2025-05-21

بيبي رينا ينهي مسيرته الكروية في سن الـ42

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-28

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
07:52

إسرائيل تقترب من إبرام اتفاق امني مع سوريا... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
04:17

رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:35

التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More