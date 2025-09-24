بعد هجوم إلكتروني عطل مطارات أوروبية... الشرطة البريطانية توقف الفاعل

أوقفت الشرطة البريطانية، مساء الثلاثاء، رجلاً في الأربعينات من عمره، على خلفية هجوم إلكتروني عطّل مطارات أوروبية رئيسية، بينها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقد تم الإفراج بكفالة عن الرجل بعدما قبض عليه في جنوب إنكلترا، ويُشتبه في أنه انتهك قانون الجرائم الإلكترونية والكمبيوتر في المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة في بيان.

ونقل البيان عن بول فوستر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية التابعة للوكالة قوله "مع أن هذا التوقيف يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذا الحادث لا يزال في بدايته ولا يزال مستمرا".

ويُذكر أن الاضطرابات في هذه المطارات بدأت صباح السبت بعد هجوم إلكتروني استهدف برنامجا لتسجيل الركاب والأمتعة صممته شركة كولينز أيروسبايس.

واضطر المسافرون أحيانا إلى الانتظار لساعات طويلة لإتمام هذه الإجراءات، وتأخرت أو أُلغيت العديد من الرحلات الجوية، لا سيما في بلجيكا.

وأفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني الاثنين بأن هذا الهجوم نُفذ باستخدام برمجيات خبيثة أو ما يُعرف بـ"ببرمجيات الفدية" أو (RANSOMWARE).

واستمرت بعض الاضطرابات الأربعاء رغم تحسن الوضع.

وفي مطار هيثرو، المطار الدولي الرئيسي في لندن، "تجري الغالبية العظمى من الرحلات بشكل طبيعي"، بحسب ما أكد موقعه الإلكتروني، ولكن يُنصح للركاب بالتحقق من وضع رحلاتهم قبل السفر.

كذلك أفاد مطار بروكسل بتسجيل اضطرابات "محدودة التأثير".

وكالة فرانس برس