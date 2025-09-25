الأخبار
عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك
2025-09-25
فتحت الشرطة الأرجنتينية تحقيقًا بعد جريمة بشعة ارتكبتها عصابة مخدرات، حيث تم اغتصاب وتعذيب وقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وامرأتين شابتين، في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، فيما تم بتر أصابع الضحية القاصر قبل قتلها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقًا للمحققين، فإن نحو 45 شخصًا تابعوا المشاهد الوحشية عبر مجموعة مغلقة على المنصة، حيث ظهرت إحدى الضحايا وهي تتعرض لبتر أصابعها، في حين قُتلت أخرى خنقًا بكيس بلاستيكي.
والضحايا الثلاث هن: لارا غوتيريز (15 عامًا)، بريندا ديل كاستيو (20 عامًا) ومورينا فيردي (21 عامًا).
وتشير التقارير المحلية إلى أن العصابة اتهمت الفتيات بسرقة كمية من الكوكايين، واستدرجتهن إلى ما وصف بـ"منزل الرعب" على بُعد نحو 30 كلم من منازلهن، حيث تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وتم تحديد هوية القائد المزعوم للعصابة، الذي أمر بعمليات القتل "الانتقامية" بهدف "ترهيب الآخرين"، كمواطن بيروفي يُعتقد أنه فرّ خارج البلاد.
وتفيد التحقيقات بأن غوتيريز تم بتر كل أصابع يدها اليسرى قبل قتلها، بينما كانت ديل كاستيو مصابة بكسر في الجمجمة، وجرح كبير في بطنها. أما فيردي، فقد عُثر عليها وقد اختنقت بكيس بلاستيكي وُضع على رأسها.
وبحسب الشهادات، فقد تم استدراج الفتيات الثلاث عبر دعوة مزيفة لحضور ما وصف بـ"حفلة جنسية"، مقابل مبلغ 300 دولار لكل واحدة منهن.
