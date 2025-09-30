الأخبار
أعمال نادرة لماغريت وموديلياني وكلاين في المزاد في باريس

منوعات
2025-09-30 | 09:47
أعلنت دارا المزادات سوذبيز وكريستيز الثلاثاء عن بيع أعمال فنية نادرة لرينيه ماغريت وأميديو موديلياني وإيف كلاين في مزادين يومي 23 و24 تشرين الأول في باريس، خلال أسبوع باريس الفني.

وفي 23 تشرين الأول، ستبيع دار كريستيز أكبر لوحة أحادية اللون للفنان إيف كلاين، لا تزال ضمن مجموعة أميركية خاصة. ويُقدر سعرها بأكثر من 15 مليون يورو، ما يجعلها أغلى عمل فني في باريس هذا الموسم، وفق دار المزادات.

وقد رسمها الفنان الفرنسي في باريس عام 1961، وعُرضت خصوصا في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك كجزء من إعارة طويلة الأجل (2005-2008).

وفي 24 تشرين الأول، تقدم دار سوذبيز لوحة "السحر الأسود"، إحدى أشهر لوحات الفنان البلجيكي رينيه ماغريت والتي يتراوح سعرها التقديري بين 5 و7 ملايين يورو، حسب دار المزادات.

ورُسمت اللوحة عام 1934 واستحوذت عليها عائلة مالكيها الحاليين مباشرةً من الفنان عام 1935، وهي النسخة الأولى على الإطلاق من السلسلة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه وأصبحت رمزا شهيرا لفن ماغريت، وفق بيان صادر عن دار المزادات.

وقد عرّفت اللوحة الجمهور على أحد أكثر الزخارف غموضا وغزارة في أعماله، إذ تصوّر جسد المرأة بين اللحم والحجر والسماء.

كما يُعرض في مزاد دار المزادات في اليوم نفسه رسم بورتريه نادر لريمون راديغيه، الكاتب اليافع لرواية "الشيطان في الجسد" لأماديو موديلياني، رُسم عام 1915، ويُقدر سعره بما بين 5,5 و7,5 ملايين يورو.

وقد رسم موديلياني هذا البورتريه عندما كان معظم الفنانين الفرنسيين يُجنّدون للجبهة خلال الحرب العالمية الأولى. وهو التقى بالفتى ريمون راديغيه الذي كان في الثانية عشرة من عمره آنذاك والذي ترك الدراسة ليتردد على أوساط الفنانين الطليعيين في مونبارناس، فخلّد ذكرى الكاتب المستقبلي.

عُرضت اللوحة للجمهور لأول مرة عام 1925 في مجلة "L'Amour de l'Art" ("حب الفن")، ولم تُعرض في مزاد مذاك، وظلت ضمن المجموعة الأوروبية نفسها منذ عام 1950، وفق بيان صادر عن دار سوذبيز للمزادات.

