اعتقد أن أعراضه نتيجة لإصابته بالسرطان... حقيقة صادمة بانتظار هذا الرجل!

أُحيل بول باكستر، البالغ من العمر 57 عامًا، إلى عيادة أمراض الجهاز التنفسي بعد أن اشتكى من سعال مصحوب بمخاط أصفر وشعوره بالإعياء لأكثر من عام.



وظنّ المسعفون في البداية أن بول، الذي عانى مؤخرًا من التهاب رئوي، مصاب بورم بعد أن أظهرت الأشعة السينية وجود كتلة في إحدى رئتيه.



ومع ذلك، اتضح أن السبب لم يكن ورمًا، بل مجسم صغير من مجموعة "بلايموبيل" حيث كان عالقًا في رئتي بول منذ حوالي 40 عامًا.



وأُعطيت الهدية لبول في عيد ميلاده السابع، ويعتقد أنه ابتلع المجسم بعد ذلك بوقت قصير.



وفي حين أن ابتلاع الأطفال للأجسام الصغيرة عن طريق الخطأ يُعتبر أمرًا شائعًا، إلا أن "ظهور الأعراض بعد فترة طويلة يُعتبر أمرًا نادرًا".