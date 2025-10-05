الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)

أبهرت الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، متابعي العائلة المالكة البريطانية بعدما نجحت في تنفيذ حركة وُصفت بالصعبة، إذ نزلت درجًا حادّ الانحدار وهي تسير إلى الخلف مرتدية كعبًا عاليًا، دون أن تخطئ خطوة واحدة.

وجاء الموقف خلال زيارتها إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "RAF Coningsby"، وهي الزيارة الأولى لها منذ تعيينها راعية شرفية للقاعدة قبل عامين. وقد شوهدت كيت وهي تغادر إحدى الطائرات مرتدية بدلة رمادية أنيقة وكعبًا عاليًا جدًا، لتلفت الأنظار برشاقتها وثقتها أثناء النزول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بقدرتها على الحفاظ على توازنها وأناقتها في آنٍ واحد.

كما عبّر آخرون عن انزعاجهم من هذه الحركة، حيث ظنّ البعض أنها ممكن أن تعكس عن قلّة احترام للشخص الّذي ينتظرها في أسفل الدرج.