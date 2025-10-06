في مشهد غير مسبوق... عملية هروب جوية تذهل الشرطة الإسبانية والوسيلة: طائرة شراعية (فيديو)

في حادثة غير مسبوقة، تمكن مهاجر غير شرعي من عبور الحدود الجوية بين المغرب وجيب سبتة الإسباني مستخدماً طائرة شراعية، متجاوزاً الحواجز والأسلاك الشائكة في واحدة من أكثر المناطق الحدودية تحصيناً.



ورصدت كاميرات المراقبة الأمنية لحظة تحليق المهاجر فوق جبل موسى في المغرب، قبل أن يحطّ في منطقة سيدي إبراهيم داخل سبتة، وهي منطقة شهيرة بين هواة المشي وركوب الدراجات الجبلية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وعند وصول الشرطة الإسبانية إلى مكان الهبوط، لم تعثر سوى على معدات الطيران الملونة التي تُركت في الأحراش، من دون أي أثر للمهاجر نفسه.



ووفقًا للسلطات، فإن هذه أول مرة يتم فيها تنفيذ اختراق حدودي ناجح عبر طائرة شراعية في هذه النقطة بالذات، رغم محاولات سابقة في مناطق حدودية أخرى.



وأشارت التقارير المحلية إلى أن المهاجر يُعتقد أنه في أوائل العشرينات من عمره، وهناك تكهنات بأنه اختار هذا التوقيت تزامناً مع عمليات نقل معتادة للمهاجرين من سبتة إلى الأراضي الإسبانية لتخفيف الضغط عن مركز الاستقبال هناك.



وعلّق مصدر أمني مطّلع قائلاً: "لا نعتقد أن الكثيرين سيحاولون تقليده. فالأمر مكلف جداً، وخطير، ويتطلب خبرة كبيرة."



ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد هوية المهاجر، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان من المغرب أو منحدراً من دول جنوب الصحراء.