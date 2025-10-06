الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في مشهد غير مسبوق... عملية هروب جوية تذهل الشرطة الإسبانية والوسيلة: طائرة شراعية (فيديو)
منوعات
2025-10-06 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في مشهد غير مسبوق... عملية هروب جوية تذهل الشرطة الإسبانية والوسيلة: طائرة شراعية (فيديو)
في حادثة غير مسبوقة، تمكن مهاجر غير شرعي من عبور الحدود الجوية بين المغرب وجيب سبتة الإسباني مستخدماً طائرة شراعية، متجاوزاً الحواجز والأسلاك الشائكة في واحدة من أكثر المناطق الحدودية تحصيناً.
ورصدت كاميرات المراقبة الأمنية لحظة تحليق المهاجر فوق جبل موسى في المغرب، قبل أن يحطّ في منطقة سيدي إبراهيم داخل سبتة، وهي منطقة شهيرة بين هواة المشي وركوب الدراجات الجبلية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وعند وصول الشرطة الإسبانية إلى مكان الهبوط، لم تعثر سوى على معدات الطيران الملونة التي تُركت في الأحراش، من دون أي أثر للمهاجر نفسه.
ووفقًا للسلطات، فإن هذه أول مرة يتم فيها تنفيذ اختراق حدودي ناجح عبر طائرة شراعية في هذه النقطة بالذات، رغم محاولات سابقة في مناطق حدودية أخرى.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن المهاجر يُعتقد أنه في أوائل العشرينات من عمره، وهناك تكهنات بأنه اختار هذا التوقيت تزامناً مع عمليات نقل معتادة للمهاجرين من سبتة إلى الأراضي الإسبانية لتخفيف الضغط عن مركز الاستقبال هناك.
وعلّق مصدر أمني مطّلع قائلاً: "لا نعتقد أن الكثيرين سيحاولون تقليده. فالأمر مكلف جداً، وخطير، ويتطلب خبرة كبيرة."
ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد هوية المهاجر، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان من المغرب أو منحدراً من دول جنوب الصحراء.
منوعات
مسبوق...
عملية
الشرطة
الإسبانية
والوسيلة:
طائرة
شراعية
(فيديو)
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-03
أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)
منوعات
2025-09-03
أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-09-19
إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي
أخبار دولية
2025-09-19
إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-01
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا
أخبار لبنان
2025-09-01
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
0
منوعات
2025-10-03
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
منوعات
2025-10-03
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
0
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
0
منوعات
2025-10-03
اكتشاف بقيمة مليون دولار... هذا ما وجده الخبراء في حطام سفينة قبالة سواحل فلوريدا
منوعات
2025-10-03
اكتشاف بقيمة مليون دولار... هذا ما وجده الخبراء في حطام سفينة قبالة سواحل فلوريدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:49
الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في جرائم حرب بدارفور
أخبار دولية
09:49
الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في جرائم حرب بدارفور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
0
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
0
أخبار لبنان
08:04
بدء جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
08:04
بدء جلسة مجلس الوزراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:46
مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري...
أخبار لبنان
09:46
مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري...
0
أخبار دولية
07:53
ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟
أخبار دولية
07:53
ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
جمعية رسالات تنظّم فعالية تضامنية...
تقارير نشرة الاخبار
07:51
جمعية رسالات تنظّم فعالية تضامنية...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
0
أخبار دولية
04:16
رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته
أخبار دولية
04:16
رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته
0
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
0
أخبار لبنان
01:45
أصحاب شاحنات قطعوا طريق ضهر البيدر احتجاجًا على احتجاز بعضها
أخبار لبنان
01:45
أصحاب شاحنات قطعوا طريق ضهر البيدر احتجاجًا على احتجاز بعضها
0
أخبار دولية
00:51
ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة
أخبار دولية
00:51
ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
2
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
5
موضة وجمال
14:15
نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)
موضة وجمال
14:15
نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)
6
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
7
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More