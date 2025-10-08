بعد فوزه بجائزة نوبل للكيمياء... الملك عبد الله يثني على فوز الأردني عمر ياغي

هنّأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العالم عمر ياغي بعد فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، معربًا عن فخره بإنجاز يُعدّ إنجازًا وطنيًا للأردن وللعلم العربي.

وكتب الملك عبد الله على منصة إكس: "هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد".

وذكرت لجنة نوبل أن العلماء الثلاثة نالوا الجائزة تقديرا لابتكارهم هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى.

وقالت اللجنة: "يمكن استخدام هذه الهياكل الفلزية العضوية في تجميع المياه من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة أو تحفيز التفاعلات الكيميائية".

وكان ياغي وكيتاغاوا من بين الخبراء الذين يجري التداول بأسمائهم منذ سنوات لنيل هذه الجائزة.

عند إعلان منح الجائزة، أعرب ياغي البالغ 60 عاما والذي يعمل ياغي في جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن "دهشته وسرورة وتأثره"، مذكرا بأصوله المتواضعة، وهو ابن عائلة من اللاجئين الأردنيين.

