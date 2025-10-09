الأخبار
"ابتلعت 8 ضفادع حية لتخفيف آلام الظهر"... والنتيجة كارثية
منوعات
2025-10-09 | 09:13
مشاهدات عالية
"ابتلعت 8 ضفادع حية لتخفيف آلام الظهر"... والنتيجة كارثية
نُقلت امرأة صينية تبلغ من العمر 82 عامًا إلى المستشفى بشكل عاجل بعد أن ابتلعت ثماني ضفادع حية، ظنًّا منها أنها قد تساعدها في التخفيف من آلام الظهر الناتجة عن انزلاق غضروفي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السيدة التي تم التعريف عنها باسم "تشانغ" فقط، لجأت إلى هذه الخطوة بناءً على معتقدات شعبية تقول إن ابتلاع الضفادع يمكن أن يُخفّف من آلام العمود الفقري. وقد طلبت من أفراد عائلتها أن يصطادوا لها الضفادع الصغيرة، بحجم راحة اليد، من دون أن تخبرهم بالسبب.
وفي اليوم الأول، تناولت تشانغ ثلاث ضفادع، ثم تبعتها بخمس أخرى في اليوم التالي. لكن سرعان ما بدأت تشعر بآلام حادّة في البطن، ما اضطرها إلى الكشف عن ما فعلته للطواقم الطبية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
وبعد الفحوصات، تبيّن أنها أصيبت بعدوى طفيلية خطيرة. وقال أحد الأطباء في مستشفى بمدينة هانغتشو، شرق الصين: "ابتلاع الضفادع ألحق ضررًا بالجهاز الهضمي للمريضة، وأدى إلى وجود طفيليات في جسدها، من بينها طفيلي السبارغنوم".
