عطل مفاجئ في لعبة كارنفال يحوّل رحلة ترفيهية إلى لحظات رعب حقيقية (فيديو)

تحوّلت لحظات التسلية إلى مشهد رعب في أحد المهرجانات الترفيهية في الهند، بعدما تعطّلت أرجوحة دوّارة فجأة أثناء دورانها السريع، ما أدى إلى جرّ شابين على الأرض وسط صرخات الحاضرين.



ووثّق مقطع فيديو متداول الحادثة المروعة، حيث فقدت اللعبة توازنها فجأة، لتطير المقاعد في الهواء ويسقط الشابان بعنف على الأرض قبل أن يُسحبا لمسافة أمتار عدّة.