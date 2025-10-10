الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

منوعات
2025-10-10 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

ذكرت دراسة جديدة أن اليوم الذي توفي فيه السيد المسيح قد يكون تحديدًا في الجمعة، 3 نيسان عام 33 ميلادية، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وهو التوقيت المعروف في الكتاب المقدس بـ"الساعة التاسعة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويستند هذا الاستنتاج إلى بحث جديد للمؤلف وودرو مايكل كرول في كتابه "اليوم الذي مات فيه يسوع"، حيث جمع بين النصوص الكتابية والسجلات التاريخية والبيانات الفلكية ليؤكد أن هذه المصادر تتقاطع لتحديد يوم الصلب بدقة.

وتوضح الأناجيل أن المسيح توفي في "الساعة التاسعة" من النهار اليهودي، أي نحو الثالثة بعد الظهر، وأن الصلب تم في "يوم الاستعداد" الذي يسبق السبت اليهودي، أي يوم الجمعة.

واعتمد كرول أيضًا على الأدلة الفلكية، إذ أظهرت الحسابات أن 3 نيسان 33م شهد اكتمال القمر بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، أعقبته كسوف جزئي للقمر ظهر مساءً فوق أورشليم، ما منح القمر لونًا مائلًا إلى الأحمر، وهو ما يربطه البعض بعبارة بطرس الرسول في أعمال الرسل (2:20): "يتحول القمر إلى دم".

كما تؤكد السجلات التاريخية أن بيلاطس البنطي، حاكم اليهودية بين عامي 26 و36م، هو الذي أشرف على محاكمة يسوع وإعدامه، في فترة حساسة سياسيًا بعد سقوط حليفه سيجانوس عام 31م.

واستشهد كرول بما يُعرف بـ"حجر بيلاطس" المكتشف عام 1961 والذي يثبت وجوده التاريخي، إضافة إلى عظام قدم مصلوب عُثر عليها عام 1968 تتوافق إصابتها مع أساليب الصلب الرومانية المذكورة في الأناجيل.

كذلك أشار المؤلف إلى المؤرخين الوثنيين ثالوس وفليغون اللذين ذكرا ظاهرتي الظلام والزلزال خلال "الأولمبياد الـ202"، أي في الفترة المنتهية بعام 33م، ما يعزز مصداقية هذا التاريخ.

ويربط كرول بين النبوءات الواردة في سفر دانيال (9:24-27) التي تتحدث عن مقتل "المسيح الرئيس" بعد 483 عامًا من أمر إعادة بناء أسوار أورشليم عام 445 ق.م، وهو ما يقود بدقة إلى عام 33 ميلادية.

ويؤكد الكتاب أن موت يسوع عند الثالثة بعد الظهر تزامن مع ذبح خروف الفصح، ليكون "حمل الله" الذي قدّم نفسه ذبيحة تكفير عن الخطايا.

ويشدد كرول على أن كل الأناجيل الأربعة تتفق على أن الصلب تم يوم الجمعة، وأن الروايات الأخرى التي تقول بوقوعه يوم الأربعاء تتعارض مع التقاليد اليهودية ومع تسلسل الأحداث الكتابي.

في الختام، قال كرول: "استنادًا إلى الأدلة التاريخية والكتابية والفلكية، يمكن تحديد اللحظة التي قال فيها يسوع: تمّ الأمر... وكأننا كنا هناك بالفعل."

منوعات

جديدة

تكشف:

اليوم

والساعة

المسيح

أنفاسه

الأخيرة

LBCI التالي
في لحظة مؤثرة... الأمير ويليام يذرف الدموع في حديث مؤثر عن الانتحار: صدمة أم ألهمت آلاف العائلات (فيديو)
أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-06

دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-08

النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

تمارين رياضية قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية... هذا ما كشفه العلماء في دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
08:25

هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:46

بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
15:05

الفقمات القطبية والطيور تواجه خطرا متزايدا بالانقراض

LBCI
منوعات
11:05

عطل مفاجئ في لعبة كارنفال يحوّل رحلة ترفيهية إلى لحظات رعب حقيقية (فيديو)

LBCI
منوعات
10:07

"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-08

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:18

قائد الجيش يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لدولة قطر

LBCI
أخبار دولية
11:36

ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن

LBCI
فنّ
15:20

إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:32

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More