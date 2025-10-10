الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!

منوعات
2025-10-10 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!

اضطرّت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" إلى الهبوط اضطراريًا بعد أن كانت على وشك نفاد الوقود أثناء رحلتها من مدينة بيزا الإيطالية إلى غلاسكو في اسكتلندا في الثالث من تشرين الأول الجاري.

وقال أحد الركاب ألكسندر ماركي: "كل شيء كان يسير على ما يرام حتى بدأنا بالهبوط… المشهد كان دراماتيكيًا للغاية".

وأوضحت التقارير أن طاقم الطائرة من طراز بوينغ 737-800 أصدر نداء استغاثة "Fuel Mayday " بعد أن لاحظوا انخفاضًا حادًا في كمية الوقود، في الوقت الذي كانت فيه العاصفة "إيمي" تضرب أجزاء من اسكتلندا برياح بلغت سرعتها نحو 100 ميل في الساعة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران والقطارات والعبّارات في البلاد.

وأظهرت بيانات موقعFlightRadarX  أن الطاقم أطلق رمز الطوارئ 7700، وهو رمز عالمي يُستخدم للإبلاغ الفوري عن حالة طارئة إلى برج المراقبة الجوية ووحدات الإنقاذ.

وبحسب صحيفة The Herald، حاول الطيارون الهبوط عدة مرات في مطار بريستويك في غلاسكو، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب الاضطرابات الجوية العنيفة، قبل أن يتجهوا إلى مطار إدنبرة في محاولة أخرى لم يُكتب لها النجاح أيضًا.

ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث والظروف التي أدّت إلى اقتراب الطائرة من نفاد الوقود بالكامل قبل الهبوط.

آخر الأخبار

منوعات

طائرة

هبوط اضطراري

نفاد

الوقود

ركاب

إدنبرة.

LBCI التالي
في لحظة مؤثرة... الأمير ويليام يذرف الدموع في حديث مؤثر عن الانتحار: صدمة أم ألهمت آلاف العائلات (فيديو)
أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

وزارة الصحة في غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

وسائل إعلام إسرائيلية: تعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة إلى المنطقة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

حاكم منطقة شبه جزيرة القرم: تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

وزارة الصحة في غزة: نجدد النداء للجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:05

الفقمات القطبية والطيور تواجه خطرا متزايدا بالانقراض

LBCI
منوعات
11:05

عطل مفاجئ في لعبة كارنفال يحوّل رحلة ترفيهية إلى لحظات رعب حقيقية (فيديو)

LBCI
منوعات
10:48

دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

LBCI
منوعات
10:07

"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-09

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

توقيع عقود شراء طاقة بين وزارة الطاقة وCMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية الصدي: عبر الطاقة الشمسية نزيد الإنتاج بتكلفة أقل

LBCI
آخر الأخبار
15:16

النائب قاسم هاشم لـ"جدل": اذا بقي الاسرائيلي مستمرا بنفس المنهجية وعقلية السيطرة والاحتلالات فان السلاح يجب أن يبقى

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-19

ترامب: سأستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 25 أيلول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:32

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More