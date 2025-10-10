بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!

اضطرّت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" إلى الهبوط اضطراريًا بعد أن كانت على وشك نفاد الوقود أثناء رحلتها من مدينة بيزا الإيطالية إلى غلاسكو في اسكتلندا في الثالث من تشرين الأول الجاري.

وقال أحد الركاب ألكسندر ماركي: "كل شيء كان يسير على ما يرام حتى بدأنا بالهبوط… المشهد كان دراماتيكيًا للغاية".

وأوضحت التقارير أن طاقم الطائرة من طراز بوينغ 737-800 أصدر نداء استغاثة "Fuel Mayday " بعد أن لاحظوا انخفاضًا حادًا في كمية الوقود، في الوقت الذي كانت فيه العاصفة "إيمي" تضرب أجزاء من اسكتلندا برياح بلغت سرعتها نحو 100 ميل في الساعة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران والقطارات والعبّارات في البلاد.

وأظهرت بيانات موقعFlightRadarX أن الطاقم أطلق رمز الطوارئ 7700، وهو رمز عالمي يُستخدم للإبلاغ الفوري عن حالة طارئة إلى برج المراقبة الجوية ووحدات الإنقاذ.

وبحسب صحيفة The Herald، حاول الطيارون الهبوط عدة مرات في مطار بريستويك في غلاسكو، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب الاضطرابات الجوية العنيفة، قبل أن يتجهوا إلى مطار إدنبرة في محاولة أخرى لم يُكتب لها النجاح أيضًا.

ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث والظروف التي أدّت إلى اقتراب الطائرة من نفاد الوقود بالكامل قبل الهبوط.