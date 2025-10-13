الأخبار
"يا إلهي إنها تطرح الكثير من الأسئلة"... ترامب يضع مراسلة في موقف محرج على متن الطائرة (فيديو)

2025-10-13 | 03:14
"يا إلهي إنها تطرح الكثير من الأسئلة"... ترامب يضع مراسلة في موقف محرج على متن الطائرة (فيديو)

أحرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسلة أثناء محاولتها طرح سلسلة من الأسئلة على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى تل أبيب.

وبدأت المراسلة بطرح  سؤال حول زيادة الرسوم الجمركية التي اقترحها على الصين إلى 100% في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدا ترامب مستمتعًا.

وقال ترامب: "يا إلهي، إنها تطرح الكثير من الأسئلة. مع من تعملين أنتِ؟"، فردت المراسلة مشيرةً إلى أنها تعمل لدى مجلة "بوليتيكو".

ورد ترامب لاحقاً على المراسلة مدّعياً أن المؤسسة التي تعمل لديها تنشر أخباراً كاذبة: "أوه، بوليتيكو ساءت الأمور. لقد أخطأوا كثيرًا في كل شيء! لا، لا، بوليتيكو مخطئة تمامًا في كل شيء!".

وحاولت المراسلة الرد قبل أن يُنهي ترامب استجوابها: "دعونا نطلب من شخص آخر طرح بعض الأسئلة، لأن بوليتيكو تُقدّم أخبارًا كاذبة".
 

الكثير

الأسئلة"...

ترامب

مراسلة

الطائرة

(فيديو)

