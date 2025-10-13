الأخبار
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)

2025-10-13 | 08:48
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)

تحوّلت الطرق في أجزاء من إسبانيا إلى أنهار جارفة مع اجتياح مياه الفيضانات للسيارات، مما أدى إلى محاصرة السكان وإلغاء جميع الرحلات من وإلى أكبر مدن البلاد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتسببت الأمطار الغزيرة بحالة من الفوضى في قطاع النقل، حيث أظهرت لقطات دراماتيكية سكانًا وسياحًا في كتالونيا وهم يحاولون عبور الطرق التي غمرتها المياه بفعل العاصفة "أليس".

وقد توقفت وسائل النقل العامة بشكل شبه كامل، حيث تم تعليق حركة القطارات عبر ممر البحر الأبيض المتوسط بين برشلونة وفالنسيا حتى إشعار آخر.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تدفق المياه البنية عبر الشوارع، وهي تجرف المركبات وتغمرها بالكامل، في حين وثّقت وسائل إعلام محلية لحظات إنقاذ فرق الطوارئ لسائقين حوصروا على طريق سريع غمرته المياه قرب بلدة أمبوستا.

وضربت العاصفة جزيرة إيبيزا بعد أن اجتاحت معظم مناطق الجنوب الشرقي من إسبانيا هذا الأسبوع، بما في ذلك منطقة كوستا بلانكا، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة تأهب قصوى وسط تحذيرات من "خطر استثنائي".
 

منوعات

إسبانيا...

فيضانات

عنيفة

تحوّل

الطرق

أنهار

وتشلّ

النقل

(فيديو)

LBCI التالي
