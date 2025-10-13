اقتحمت الرصيف ورفضت التحرك... قطيع من الأبقار يثير فوضى عارمة في محطة قطار (فيديو)

تسبب قطيع من الأبقار في فوضى عارمة بعد اقتحامه رصيف قطار ورفضه التحرك.



وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة محاولة الموظفين جمع 12 بقرة ضالة وإرشادها للخروج من محطة نيث في جنوب ويلز يوم أمس الأحد.



وتسببت الأبقار في إغلاق خط سكة الحديد بين كارديف وسوانسي، مما تسبب في تأخيرات طويلة للمسافرين.