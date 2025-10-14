الأخبار
زوجته تصغره بـ56 عامًا... أب يثير الجدل بعمره: "يعتقدون أن الطفل حفيدي"
زوجته تصغره بـ56 عامًا... أب يثير الجدل بعمره: "يعتقدون أن الطفل حفيدي"
في واقعة استثنائية، رُزق الطبيب الأسترالي جون ليفين، البالغ من العمر 93 عامًا، بطفل من زوجته التي تصغره بـ56 عامًا، ويأمل في توسيع عائلته أكثر!
جون ليفين، طبيب عام وخبير في الشيخوخة الصحية من ملبورن، أنجب ابنه الأول غابي في شباط 2024 من زوجته الثانية يانغيينغ لو (37 عامًا)، طبيبة صينية تعرّف إليها خلال دروس تعلّم اللغة الصينية، وتزوجها في لاس فيغاس عام 2014، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم تقدمه في السن، يؤكد ليفين عزمه على البقاء إلى جانب ابنه في مراحل حياته الأساسية، قائلاً: "حضور عيد ميلاده الـ21 هو أحد أهدافي".
ويسعى الزوجان الآن لإنجاب طفل ثانٍ، وتحديدًا فتاة، ويخوضان مجددًا تجربة التلقيح الصناعي (IVF). وأوضحت الدكتورة لو أنها قررت خوض تجربة الأمومة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
ورغم فارق العمر الكبير، نفت لو الادعاءات بأنها "طامعة في المال"، مؤكدة أن ليفين كان مفلسًا عند لقائهما وأن العلاقة بنيت على الحب، لا المصالح.
وفيما يظن البعض أن الطفل غابي هو حفيد أو حتى ابن حفيد الطبيب، توضح الزوجة: "عندما نوضح الحقيقة، يُصدم الناس. لكن في النهاية، ما يهمنا هو سعادتنا، وليس نظرة الآخرين."
يُذكر أن للطبيب ليفين ثلاثة أبناء من زواجه الأول (توفي أحدهم عام 2024 عن عمر 65 عامًا)، وله عشرة أحفاد وحفيدة واحدة من الجيل الرابع. وقد التزم ليفين بنمط حياة صارم على مدار عقود، يشمل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي نباتي، وعدم التدخين أو شرب الكحول، كما استخدم هرمون النمو البشري لمدة 30 عامًا.
