انهار عند خط النهاية... وفاة عدّاء خلال سباق نصف ماراثون في هذه المدينة!

توفي العدّاء كوري راسل بعد انهياره عند خط النهاية خلال مشاركته في سباق نصف ماراثون الحدائق الملكية الذي أُقيم في هايد بارك وسط مدينة لندن يوم الأحد، بحسب ما أعلن المنظّمون.

وأوضح القائمون على السباق في بيان رسمي أن راسل تلقّى إسعافات طبية متخصّصة في موقع الحدث قبل أن يُنقل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن نؤكد وفاة أحد المشاركين في سباق نصف ماراثون الحدائق الملكية لعام 2025. يتقدم جميع المنظمين بأحرّ التعازي إلى عائلة كوري وأصدقائه".

كما طلبت عائلة الراحل احترام خصوصيتها، مؤكدة أنها لا ترغب في الكشف عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

وأشار المنظّمون إلى أن سبب الوفاة سيتم تحديده لاحقًا بعد إجراء تشريح للجثة بإشراف الجهات الطبية المختصة.