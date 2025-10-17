الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم
منوعات
2025-10-17 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم
كشفت تقارير صادمة عن مقتل عارضة أزياء شابة بعد أن خُدعت بعرض عمل وهمي في تايلاند، ليتم تهريبها لاحقًا إلى ميانمار واستعبادها قبل أن تُقتل وتُباع أعضاؤها في السوق السوداء.
وكانت الضحية، فيرا كرافستوفا (26 عامًا)، وهي من بيلاروسيا، تعتقد أنها متجهة إلى بانكوك للحصول على فرصة في مجال عرض الأزياء، لكن عصابة إجرامية نقلتها قسرًا عبر الحدود إلى ميانمار، حيث تُدار مصانع احتيال إلكتروني من قبل ميليشيات وجماعات صينية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويُقدَّر أن ما يصل إلى 100 ألف شخص يُحتجزون كعبيد في هذه المناطق، حيث تُصادر جوازات السفر والهواتف ويُجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، تحت تهديد التعذيب أو المتاجرة بأعضائهم.
وبحسب منصة Mash الروسية، فإن فيرا “كانت جميلة، ومهمتها الوحيدة هي استغلال جمالها لخداع رجال أثرياء عبر الإنترنت”، لكن بعد فترة انقطع الاتصال بها. لاحقًا، أُبلغت عائلتها بأنها ماتت، وطُلِب منهم 500 ألف دولار لاستعادة جثتها، قبل أن يتلقوا رسالة تقول: "لقد حرقناها".
وذكرت وسائل إعلام روسية أن فيرا حُرمت من حريتها وأُجبرت على العمل داخل مركز احتيال تابع لعصابات تُهدد من يعصي أوامرها بالبيع لتجار الأعضاء.
منوعات
حرقناها"...
تحوّل
مرعب:
الشابة
العشرينية
التالي
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-15
شعرت بألم في ساقها وما اكتشفه الأطباء لاحقاً صدمها... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
منوعات
2025-09-15
شعرت بألم في ساقها وما اكتشفه الأطباء لاحقاً صدمها... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
0
منوعات
2025-10-07
أشعلت النار بسرير شقيقتها للتخلص منها... ما فعلته هذه الشابة صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
2025-10-07
أشعلت النار بسرير شقيقتها للتخلص منها... ما فعلته هذه الشابة صادم وهذا كان مصيرها!
0
منوعات
2025-10-07
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
منوعات
2025-10-07
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
0
منوعات
09:37
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
منوعات
09:37
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:37
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
منوعات
09:37
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-10-16
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
منوعات
2025-10-16
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
0
منوعات
2025-10-15
رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!
منوعات
2025-10-15
رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!
0
منوعات
2025-10-15
في الصين... قرود تسير على أسلاك كهربائية بشجاعة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
منوعات
2025-10-15
في الصين... قرود تسير على أسلاك كهربائية بشجاعة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
11:57
للمرة الأولى في تاريخه... لبنان إلى نهائي كأس آسيا للناشئات دون 17 عامًا في الصين 2026
رياضة
11:57
للمرة الأولى في تاريخه... لبنان إلى نهائي كأس آسيا للناشئات دون 17 عامًا في الصين 2026
0
أخبار دولية
2025-10-13
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
أخبار دولية
2025-10-13
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
0
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
0
أخبار لبنان
2025-10-04
"الطاقة" ردا على فضل الله: لا يوجد أي شبهة فساد بحق الوزير جو الصدي أو فريق عمله
أخبار لبنان
2025-10-04
"الطاقة" ردا على فضل الله: لا يوجد أي شبهة فساد بحق الوزير جو الصدي أو فريق عمله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:07
قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر
أخبار لبنان
08:07
قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر
0
أخبار دولية
07:17
استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:17
استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات
0
اقتصاد
07:00
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال
اقتصاد
07:00
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال
0
أخبار لبنان
05:47
الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية
أخبار لبنان
05:47
الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
0
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
16:52
ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"
أخبار دولية
16:52
ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"
0
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
3
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
4
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
6
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
7
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
8
أخبار لبنان
15:21
الرئيس عون: العدوان الاسرائيلي على الجنوب يهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي
أخبار لبنان
15:21
الرئيس عون: العدوان الاسرائيلي على الجنوب يهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More