English
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
2025-10-16 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديس، على ما أعلنت وكالة "كونيسيت" CONICET للبحوث الأربعاء.
فقد عثر الفريق المؤلف من علماء تنقيب بقيادة المعهد على هيكل عظمي شبه كامل لهذا الزاحف الصغير الطويل العنق والذي يحمل الاسم العلمي "هوايراكورسر جاغوينسيس" Huayracursor Jaguensis، على ارتفاع 3000 متر في شمال غرب الأرجنتين.
ولفتت "كونيسيت" إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.
وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة "نيتشر" من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس.
وقال أوغستين مارتينيلي، أحد الباحثين، إن تقديرات "هوايراكورسور" تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 230 و225 مليون سنة، ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.
ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع عاش في نهاية العصر الترياسي الذي شهد ظهور أول الديناصورات وأسلاف الثدييات.
وعلى الرغم من أن هذا النوع المكتشف ينتمي إلى سلالة من الديناصورات العاشبة التي تضم عمالقة طويلة العنق، إلا أن الباحثين لاحظوا أن ديناصور هويراكورسور جاغوينسيس البالغ بلغ طوله حوالى مترين فقط ووزنه حوالى 18 كيلوغراما.
رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-01
اكتشاف مرعب في لاس فيغاس... العثور على أكوام من بقايا جثث بشرية محروقة والتحقيقات جارية
منوعات
2025-09-01
اكتشاف مرعب في لاس فيغاس... العثور على أكوام من بقايا جثث بشرية محروقة والتحقيقات جارية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-01
اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-01
اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-01
قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا
علوم وتكنولوجيا
2025-09-01
قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!
منوعات
13:15
رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!
0
منوعات
2025-10-15
في الصين... قرود تسير على أسلاك كهربائية بشجاعة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
منوعات
2025-10-15
في الصين... قرود تسير على أسلاك كهربائية بشجاعة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
0
منوعات
2025-10-15
اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!
منوعات
2025-10-15
اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!
0
منوعات
2025-10-15
ميغان ماركل تثير الجدل مجدداً... هكذا سخرت من العائلة المالكة البريطانية!
منوعات
2025-10-15
ميغان ماركل تثير الجدل مجدداً... هكذا سخرت من العائلة المالكة البريطانية!
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:10
ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا
أخبار دولية
03:10
ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا
0
آخر الأخبار
07:22
بوتين: نحقق توازنا في أسواق النفط العالمية في إطار العمل ضمن أوبك+
آخر الأخبار
07:22
بوتين: نحقق توازنا في أسواق النفط العالمية في إطار العمل ضمن أوبك+
0
أخبار لبنان
2025-09-29
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
2025-09-29
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
0
أخبار دولية
2025-09-07
العثور على جندي كندي مفقود في لاتفيا ميتًا
أخبار دولية
2025-09-07
العثور على جندي كندي مفقود في لاتفيا ميتًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
5
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
8
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
