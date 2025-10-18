سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟

أظهر مؤشر Henley لجوازات السفر، الذي يستند إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ترتيب الدول بحسب مدى حرية تنقّل مواطنيها حول العالم من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، وهو ما يُعرف بـ"قوة الجواز".

وكشف التقرير أن سنغافورة لا تزال تتصدّر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، إذ يتيح لمواطنيها دخول 193 وجهة من أصل 227 حول العالم من دون تأشيرة، تليها كوريا الجنوبية التي تمنح مواطنيها حرية السفر إلى 190 دولة.

أما الولايات المتحدة الأميركية، فقد تراجعت إلى المركز الثاني عشر في التصنيف، لتخرج للمرة الأولى من قائمة العشرة الأوائل، خلف كل من ليتوانيا وآيسلندا.

أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2025:

1-سنغافورة – 193وجهة

2-كوريا الجنوبية– 190 وجهة

3-اليابان– 189 وجهة

4-ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، إسبانيا، سويسرا– 188 وجهة

5-النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، هولندا– 187 وجهة

6-اليونان، المجر، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، السويد– 186 وجهة

7-أستراليا، التشيك، مالطا، بولندا – 185وجهة

8-كرواتيا، إستونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة– 184 وجهة

9-كندا – 183وجهة

10-لاتفيا، ليختنشتاين– 182 وجهة

أما لبنان، فقد حلّ في المرتبة الـ96، حيث يتيح جواز السفر اللبناني لحامليه دخول 44 دولة من بينها الأردن، إيران، العراق وقطر.

ويُعدّ مؤشر Henley Passport Index من أبرز المراجع العالمية التي تُستخدم لقياس القوة الناعمة للدول، إذ يعكس مدى سهولة حركة مواطنيها عبر الحدود الدولية.