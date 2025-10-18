الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إنهاء حياتها... عائلة إحدى ضحايا قضية إبستين ترحب بتخلي الأمير أندرو عن لقبه الملكي

منوعات
2025-10-18 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إنهاء حياتها... عائلة إحدى ضحايا قضية إبستين ترحب بتخلي الأمير أندرو عن لقبه الملكي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إنهاء حياتها... عائلة إحدى ضحايا قضية إبستين ترحب بتخلي الأمير أندرو عن لقبه الملكي

رحّبت عائلة إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بقرار الأمير أندرو التخلي عن لقبه كدوق يورك، معتبرة أن هذه الخطوة "تثبت صحة" موقف الضحية المفترضة فيرجينيا جوفري.

وجاء قرار أندرو، البالغ من العمر 65 عامًا، بعد ضغوط من شقيقه الملك تشارلز الثالث، الساعي لطي صفحة القضية التي أحرجت العائلة الملكية البريطانية.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال شقيق جوفري، التي تُوفيت في نيسان الماضي، إن شقيقته "كانت ستفخر كثيرًا بهذا التطور"، مضيفًا: "لقد ذرفنا الكثير من الدموع، فرحًا وحزنًا في آن واحد... هذه الخطوة تُثبت أن فيرجينيا كانت على حق، وأن جهودها لم تذهب سدى."

ولا يزال الأمير أندرو يحتفظ بلقبه كـ"أمير" كونه الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، رغم انسحابه من الحياة العامة منذ عام 2019 بسبب ارتباط اسمه بفضيحة إبستين.

وكان أندرو قد واجه اتهامات من فيرجينيا جوفري بممارسة الجنس معها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وهو ما نفاه مرارًا، قبل أن يتجنّب المحاكمة المدنية بعد تسوية مالية بملايين الدولارات.

وأعاد نشر مقتطفات من مذكرات جوفري بعد وفاتها الجدل مجددًا، إذ ذكرت أن الأمير أندرو "تصرف كما لو أن العلاقة معه كانت حقه الطبيعي"، مشيرة إلى أنه التقاها ثلاث مرات، إحداها عندما كانت دون الثامنة عشرة.

وانتحرت جوفري، التي تحمل الجنسيتين الأميركية والأسترالية، في منزلها بغرب أستراليا في 25 نيسان الماضي. أما إبستين، فُعثر عليه ميتًا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسيًا.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

الأمير أندرو

عائلة

ضحايا

الاعتداءات الجنسية

الملياردير

الأميركي

جيفري إبستين

التخلي

لقب

دوق يورك

فيرجينيا جوفري.

LBCI التالي
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

قطر تشيع ضحايا الهجوم الإسرائيلي بحضور أميرها

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

السلطة الفلسطينية ترحب بـ"الجهود الحثيثة" لترامب لإنهاء الحرب على غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:47

سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟

LBCI
منوعات
2025-10-17

القصة بدأت بلعبة وانتهت بمأساة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية" وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-10-17

"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم

LBCI
منوعات
2025-10-16

اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-18

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

الخارجية الإيرانية: شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة

LBCI
آخر الأخبار
14:53

قناة ١٢ الإسرائيلية عن مصدر مطلع: تصريح نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر

LBCI
اقتصاد
2025-10-03

إنخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
13:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
13:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
13:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
منوعات
11:47

سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟

LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
أخبار دولية
15:39

ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله

LBCI
خبر عاجل
10:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
09:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

LBCI
خبر عاجل
12:01

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
16:08

الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More