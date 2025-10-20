الأخبار
"اسمي جويس لكنني رجل"... مهاجر انتحل هوية صديقته ليعمل في مستشفى وهذا ما حصل

2025-10-20 | 09:09
&quot;اسمي جويس لكنني رجل&quot;... مهاجر انتحل هوية صديقته ليعمل في مستشفى وهذا ما حصل
"اسمي جويس لكنني رجل"... مهاجر انتحل هوية صديقته ليعمل في مستشفى وهذا ما حصل

استمعَت محكمة في بريطانيا إلى أن مهاجرًا انتحل هوية صديقته للعمل مع مرضى في حالة حرجة بوحدة الطوارئ في مستشفى هيئة الصحة الوطنية (NHS) الذي كانت تعمل فيه الممرضة القاتلة لوسي ليتبي.

واستخدم لوسيوس نجوكو (33 عامًا) اسم جويـس جورج، وهي ممرضة تعمل مع وكالة توظيف، للعمل كمساعد صحي في مستشفى Countess of Chester في مدينة تشيستر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب المحكمة، لم يلاحظ الموظفون في المستشفى أن نجوكو كان يرتدي بطاقة اسم NHS تخص امرأة، تتضمن صورة واضحة لها.

وعلى مدى شهرين بين شباط ونيسان، قام نجوكو بغسل وتلبيس المرضى وإجراء ملاحظات طبية، قبل أن يفضحه أحد المرضى عندما قال له: "اسمي جويس، لكنني رجل".

وكشفت التحقيقات أن جويـس جورج (32 عامًا)، وهي أيضًا من نيجيريا، حصلت على وظيفة بالمستشفى من خلال وكالة توظيف بعد مقابلة ناجحة، لكنها سمحت لنجوكو بأداء نوباتها تحت اسمها. ولم يُعرف كيف حصل نجوكو على الزي الرسمي للمستشفى.

وعندما داهمت الشرطة منزل جورج، وجدت نجوكو هناك، وعثرت على رسائل نصية متبادلة بينهما بشأن نوبات العمل في المستشفى. لكن كلاهما التزم الصمت خلال الاستجواب.

وأقر نجوكو، في المحكمة، بتهمة "الاحتيال من خلال تقديم معلومات كاذبة".

وصدر بحقه حكم بالسجن 16 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة سنة، إلى جانب 80 ساعة عمل غير مدفوعة الأجر، وغرامة قدرها 239 جنيهًا إسترلينيًا، ولم يُعرف ما إذا كان سيتم ترحيله، نظرًا لأنه مُسجّل كـ"تابع" لتأشيرة عمل زوجته.

أما جورج، فقد فرت من المملكة المتحدة بعد توجيه الاتهام لها ويُعتقد أنها عادت إلى نيجيريا، وقد صدرت مذكرة توقيف بحقها.
 

