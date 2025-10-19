في أستراليا... تمساح يقتحم مسبح فندق فخم

أظهرت صورٌ نُشرت على الإنترنت في الساعات الأخيرة تمساحا في مسبح فندق فاخر في شمال شرق أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس على بُعد أمتار قليلة.



فقد بيّن مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك التمساح الصغير مستلقيا في قاع المسبح في منتجع "شيراتون غراند ميراج" في بورت دوغلاس.



وفي الخلفية، يُمكن سماع الشابة ليزا كيلر وهي تقول "لا أريد إثارة قلق أحد، ولكن هناك تمساح في مسبح شيراتون".



ولفتت كيلر إلى أن النزلاء لم يتأثروا كثيرا بالزائر غير المتوقع، قائلة "لا أحد يبالي" بوجود التمساح.



وقال مدير الفندق جوزيف أميريو إن التمساح رُصد في وقت مبكر من صباح السبت، وأشار في وقت لاحق إلى أنه تم إخلاء منطقة المسبح إلى أن سحبه مسؤولو الحياة البرية في ولاية كوينزلاند من المكان بعد الظهر.



وكالة فرانس برس