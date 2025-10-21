الأخبار
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
مع اقتراب انتهاء العام 2025، تعود كتابات العرّاف الفرنسي الشهير نوستراداموس لتثير الجدل والقلق، إذ يرى البعض فيها إشارات مرعبة لاحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي إحدى الرباعيات، كتب نوستراداموس: "حين يحكم المريخ طريقه بين النجوم، سيرش الدم البشري المعبد المقدّس... ثلاث نيران تنهض من الشرق، بينما يخفت نور الغرب في صمت."
ويرمز المريخ في التنجيم إلى الحرب والعنف، ما يشير إلى فترة يسود فيها الدمار والدماء. ويفسر بعض المعاصرين هذا المقطع على أنه إشارة إلى صعود قوى شرقية (ربما الصين أو كوريا أو روسيا)، في مقابل أفول نفوذ الغرب.
كما كتب نوستراداموس عن "كرة نارية من السماء"، فسّرها البعض كرمز لكويكب، أو حتى قنبلة نووية. كما تحدّث عن أوبئة تعود من الماضي، وحروب داخل ممالك كبرى، واضمحلال الموارد حتى يتم "سك النقود من الجلد بدل الذهب".
وقد ربط البعض ذلك بالحرب في أوكرانيا واستنزاف الجنود، خصوصًا بعد تراجع الدعم الأميركي واضطرار الحلفاء الأوروبيين لسدّ الفجوة.
ووفق رباعية أخرى: "المملكة ستُوصم بحروب قاسية، أعداء من الداخل والخارج... وباء قاتل من الماضي سيعود، لا عدو أشد فتكًا منه تحت السماء."
ويرى البعض في هذا تحذيرًا من اضطرابات في المملكة المتحدة، ربما بسبب خلافات داخلية أو أزمة في النظام الملكي.
وفي مقطع آخر، توقّع نوستراداموس كوارث في البرازيل، موطن غابات الأمازون، إذ تحدّث عن مياه مسمومة وكارثة بيئية.
كما حذّر من ظهور "قائد غامض" قد يؤسس "إمبراطورية مائية" في مناطق بحرية استراتيجية، ما قد يرمز إلى تغييرات جيوسياسية عالمية.
