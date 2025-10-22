الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
منوعات
2025-10-22 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
في حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في اسكتلندا، ادّعت شابة تُدعى كيرا كوزنز (23 عاماً) أنها حامل، وخدعت صديقها وعائلتها، حتى أنها نظّمت حفلاً للكشف عن نوع الجنين وادّعت لاحقاً أنها أنجبت طفلة أطلقت عليها اسم بوني-لي.
ولكن بعد أيام فقط، أخبرت كيرا صديقها جيمي غاردنر أن الطفلة توفيت، بينما لم يكن هناك أي طفل في الأساس. لاحقاً، اكتُشف أن الشابة كانت قد اشترت بطناً مزيفاً للحمل ودُمية تشبه الأطفال حديثي الولادة لإتمام الخدعة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب تقارير محلية، كانت كيرا قد تلقّت هدايا وأموالاً من أقاربها استعداداً للولادة، بينهم والدتها التي اشترت عربة أطفال، وجدتها التي جهّزت مقاعد السيارة. إلا أن الشكوك بدأت تتزايد عندما رفضت كيرا السماح لأحد برؤية الطفلة، قبل أن تحذف كل ما يتعلق بها من وسائل التواصل الاجتماعي وتدّعي أنها ماتت.
والصدمة الكبرى كانت حين عثرت والدتها على الدمية داخل غرفتها، لتنكشف الكذبة بالكامل. بعدها، فتحت شرطة اسكتلندا تحقيقاً، لكنها أكدت أن اهتمامها الرئيسي هو سلامة كيرا النفسية بعد موجة التنمّر التي تعرّضت لها على الإنترنت.
وفي أول تعليق لها، قالت كيرا على وسائل التواصل: "لن أبرر تصرفاتي، ولكن سأوضح الأمور عندما أحصل على المساعدة المناسبة... لا يجب على أحد أن يوجه كلمات مراهية لعائلتي أو لعائلة جيمي".
منوعات
اصطناعي
ودمية...
تظاهرت
بالحمل
والإنجاب
أعلنت
"ابنتها":
إليكم
القصة
الصادمة
(فيديو)
التالي
"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"
ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-01
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
فنّ
2025-09-01
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
0
منوعات
2025-09-19
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة
منوعات
2025-09-19
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
موضة وجمال
2025-10-09
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-09
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:37
"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"
منوعات
08:37
"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"
0
منوعات
05:30
ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!
منوعات
05:30
ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!
0
منوعات
2025-10-21
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
2025-10-21
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
0
منوعات
2025-10-21
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
2025-10-21
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-10-13
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: من الضروري أن ينجح لبنان في نزع سلاح حزب الله قبل أن يعمّ السلام الحقيقي في المنطقة ويجب أن تكون المنطقة والعالم مستعدين لمساعدة لبنان في هذا المسعى المهم
خبر عاجل
2025-10-13
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: من الضروري أن ينجح لبنان في نزع سلاح حزب الله قبل أن يعمّ السلام الحقيقي في المنطقة ويجب أن تكون المنطقة والعالم مستعدين لمساعدة لبنان في هذا المسعى المهم
0
آخر الأخبار
05:55
زيلينسكي: إقتراح ترامب للتفاوض على أساس خط الإتماس الحالي كان "حلًا وسطًا جيدًا"
آخر الأخبار
05:55
زيلينسكي: إقتراح ترامب للتفاوض على أساس خط الإتماس الحالي كان "حلًا وسطًا جيدًا"
0
أمن وقضاء
2025-10-08
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
2025-10-08
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
0
أخبار لبنان
08:27
لجان المساعدين القضائيين أعلنت الاعتكاف الشامل والتحذيريّ
أخبار لبنان
08:27
لجان المساعدين القضائيين أعلنت الاعتكاف الشامل والتحذيريّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:08
فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...
أمن وقضاء
07:08
فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...
0
أمن وقضاء
06:59
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
أمن وقضاء
06:59
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
0
أخبار دولية
06:41
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط
أخبار دولية
06:41
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
06:13
الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين
أخبار لبنان
06:13
الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
2
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
3
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
4
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
7
صحف اليوم
00:19
إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)
8
خبر عاجل
10:43
الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد
خبر عاجل
10:43
الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More