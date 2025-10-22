الأخبار
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

منوعات
2025-10-22 | 06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

في حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في اسكتلندا، ادّعت شابة تُدعى كيرا كوزنز (23 عاماً) أنها حامل، وخدعت صديقها وعائلتها، حتى أنها نظّمت حفلاً للكشف عن نوع الجنين وادّعت لاحقاً أنها أنجبت طفلة أطلقت عليها اسم بوني-لي.

ولكن بعد أيام فقط، أخبرت كيرا صديقها جيمي غاردنر أن الطفلة توفيت، بينما لم يكن هناك أي طفل في الأساس. لاحقاً، اكتُشف أن الشابة كانت قد اشترت بطناً مزيفاً للحمل ودُمية تشبه الأطفال حديثي الولادة لإتمام الخدعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب تقارير محلية، كانت كيرا قد تلقّت هدايا وأموالاً من أقاربها استعداداً للولادة، بينهم والدتها التي اشترت عربة أطفال، وجدتها التي جهّزت مقاعد السيارة. إلا أن الشكوك بدأت تتزايد عندما رفضت كيرا السماح لأحد برؤية الطفلة، قبل أن تحذف كل ما يتعلق بها من وسائل التواصل الاجتماعي وتدّعي أنها ماتت.

والصدمة الكبرى كانت حين عثرت والدتها على الدمية داخل غرفتها، لتنكشف الكذبة بالكامل. بعدها، فتحت شرطة اسكتلندا تحقيقاً، لكنها أكدت أن اهتمامها الرئيسي هو سلامة كيرا النفسية بعد موجة التنمّر التي تعرّضت لها على الإنترنت.

وفي أول تعليق لها، قالت كيرا على وسائل التواصل: "لن أبرر تصرفاتي، ولكن سأوضح الأمور عندما أحصل على المساعدة المناسبة... لا يجب على أحد أن يوجه كلمات مراهية لعائلتي أو لعائلة جيمي".
 
 

