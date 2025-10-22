ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"

"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"

ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!