"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"
2025-10-22 | 08:37
"عندما أخرجوه سمعنا شهقة جماعية"... سيدة تلد طفلا بوزن صادم: "ظننت أني لن أنجو من الحمل"
كشفت أم أميركية تُدعى شيلبي مارتن (30 عامًا) عن تفاصيل ولادة ابنها كاسيان، الذي بلغ وزنه 13 رطلاً (حوالي 6 كغ)، ما جعله من أكبر المواليد في السنوات الأخيرة.
وكانت شيلبي تأمل في ولادة طبيعية مع تلامس مباشر بين الأم والطفل بعد الولادة، لكن الأطباء نصحوها بإجراء ولادة قيصرية حفاظًا على سلامتها وسلامة الطفل بسبب حجمه الهائل، حيث قالت: "كان هناك خطر حقيقي من أن يعلق أثناء الولادة. عرفت أن الخيار الآمن هو العملية، ولحسن الحظ كنت أثق تمامًا بالفريق الطبي."
وخلال حملها، تم تحذيرها من أن الجنين كبير الحجم، لكنها لم تتوقع هذا الوزن الضخم، وأضافت: "كنا نعلم أنه سيكون كبيرًا، لكن لم أتوقع أبداً أن يزن قرابة الـ13 رطلاً... بالنظر إلى صور بطني أثناء الحمل، ربما كان يجب أن أعرف."
وفي مقابلة أخرى، قالت شيلبي إنها شعرت خلال الحمل وكأنها "لن تنجو"، حيث أخبرها معالجها الفيزيائي لاحقًا أن وزن الطفل كان يتسبب في خلع مفصل الورك، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعند الولادة، شكّل الحجم المفاجئ للطفل صدمة في غرفة العمليات، إذ قالت: "عندما أخرجوه، سمعنا شهقة جماعية من الجميع. كانوا مصدومين فعلاً من حجمه."
وبسبب مشاكل في مستويات السكر بالدم، بقي كاسيان 10 أيام في العناية المركزة لحديثي الولادة قبل أن يغادر إلى منزله مع والديه.
وما جعل ولادته أكثر خصوصية بالنسبة لشيلبي وزوجها جوشوا، هو أنه جاء بعد عام من فقدان جنين سابق، وقالت: "هو قوس قزحنا الحقيقي بعد الحزن... صحيح أننا لا نزال نشتاق لملاكنا الذي فقدناه، لكن مجيء كاسيان ملأ هذا الفراغ بداخلنا. إخوته سعداء جدًا بوجوده."
ورغم أن وزن كاسيان يعتبر ضخمًا، إلا أنه ليس الأكبر على الإطلاق. ففي عام 2023، وُلد طفل كندي يُدعى سوني بوزن 14 رطلاً و8 أونصات (حوالي 6.6 كغ).
