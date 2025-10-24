الأخبار
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم

منوعات
2025-10-24 | 07:10
مشاهدات عالية
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم
2min
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم

استأنفت المملكة العربية السعودية أعمال البناء في برج جدة بعد توقف دام سبع سنوات، ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم بارتفاع يتجاوز الكيلومتر الواحد (3,281 قدماً)، متفوّقاً على برج خليفة في دبي.

والبرج، الذي يُعدّ المعلم الرئيسي لمدينة جدة الاقتصادية البالغة قيمتها 20 مليار دولار، سيضم فندق "فور سيزونز" فاخر، وشققاً سكنية، ومكاتب حديثة، وأعلى منصة مراقبة في العالم تطل على البحر الأحمر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وصُمّم البرج من قبل الشركة الأميركية Adrian Smith + Gordon Gill Architecture، وهي نفسها التي صمّمت برج خليفة، فيما يُتوقع انتهاء العمل فيه عام 2028 بعد تأخيرات سببها جائحة كورونا وحملة مكافحة الفساد في المملكة.

ويضم البرج 168 طابقاً تحتوي على فندق "فور سيزونز" فاخر، وشقق راقية، ومكاتب حديثة، إضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم.

كما سيُتاح للزوّار في الطابق 157 الاستمتاع بإطلالة بانورامية ساحرة على مدينة جدة والبحر الأحمر من خلال شرفة زجاجية مرتفعة تُعرف باسم "Sky Terrace".
ويتميّز البرج أيضاً بنظام مصاعد متطوّر يضم 56 مصعداً قادراً على التحرك بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية.

أما من الناحية الهندسية، فقد صُمّم البرج بهيكل ضيق وثلاثي الشكل من الخرسانة والفولاذ، مغطّى بالكامل بالزجاج، ما يُساعد على تقليل تأثير الرياح في القمة ويتيح أقصى استخدام للمساحات في الطوابق العليا.
 

منوعات

خليفة...

إليكم

اكتمال

العالم

