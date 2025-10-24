الأخبار
في اليوم العالمي للشمبانبا... اكتشاف "نبيذ الشيطان" كان وليد الصدفة وهذه قصته

منوعات
2025-10-24 | 05:28
في اليوم العالمي للشمبانبا... اكتشاف "نبيذ الشيطان" كان وليد الصدفة وهذه قصته

يُحتفل بـ اليوم العالمي للشمبانيا كل عام في الجمعة الرابعة من شهر تشرين الأول، ويصادف هذا العام في 24 تشرين الأول.

والشمبانيا هي نوع من النبيذ الفوّار نشأ ويُنتَج في منطقة شمبانيا في فرنسا. 

وتُصنع معظم أنواع الشمبانيا من عنب Pinot Noir وPinot Meunier وChardonnay، بينما تُستخدم كميات أقل من Pinot Blanc وPinot Gris (المعروف في شمبانيا باسم Fromenteau) وArbane وPetit Meslier.

وتُقدَّم الشمبانيا تقليدياً في كأس الشمبانيا الطويلة (flute)، التي تتميّز بساق طويلة وكأس ضيقة وجوانب رقيقة وقاعدة محفورة. وغالباً ما تُقدَّم في الاحتفالات، خصوصاً في رأس السنة، كما يُستخدم رشّها للاحتفال بانتصارات سباقات السيارات والبطولات الرياضية.

تاريخ اليوم العالمي للشمبانيا

ويُعدّ أقدم نبيذ فوّار مُسجَّل هو Blanquette de Limoux، والذي يُعتقد أنّ رهبان البندكتين اخترعوه عام 1531 في دير سانت هيلير قرب كاركاسون. وتمكّنوا من إنتاجه عبر تعبئة النبيذ قبل انتهاء عملية التخمير الأولى.

وبعد نحو مئة عام، وثّق العالم الإنكليزي كريستوفر ميريت عملية إضافة السكر إلى النبيذ المُخمَّر لإحداث تخميرٍ ثانٍ، وشرحها للجمعية الملكية عام 1662 — وهي العملية التي تُعرف اليوم باسم "الطريقة التقليدية" (méthode traditionnelle) — لكنها لم تُستخدم في صناعة الشمبانيا إلا في القرن التاسع عشر، أي بعد قرنين تقريباً.

وفي فرنسا، كانت الشمبانيا الفوّارة الأولى وليدة الصدفة، وكانت تُسمّى "نبيذ الشيطان" لأن الزجاجات كانت تنفجر أو تنفلت سداداتها بسبب الضغط داخلها، وكان يُنظر إلى الفقاعات حينها على أنها عيب في النبيذ.

وفي عام 1844، اخترع أدولف جاكوسون السلك المعدني المعروف باسم muselet الذي يُستخدم لتثبيت السدادة ومنعها من القفز.

وحتى بعد أن بدأ إنتاج الشمبانيا الفوّارة عمداً، استمرّ لفترة طويلة اعتماد الطريقة الريفية (méthode rurale)، حيث يُعبّأ النبيذ قبل انتهاء التخمير الأول.

وشهد إنتاج الشمبانيا نموّاً هائلاً في القرن التاسع عشر، إذ ارتفع من 300 ألف زجاجة سنوياً عام 1800 إلى 20 مليون زجاجة بحلول عام 1850.

وفي تلك الفترة، كانت الشمبانيا أكثر حلاوة بكثير مما نعرفه اليوم، إلى أن قرّر صانع النبيذ Perrier-Jouët عام 1846 عدم تحلية نبيذه قبل تصديره إلى لندن، ما أدى إلى ظهور الشمبانيا الجافة (brut) عام 1876 لتلبية ذوق البريطانيين الذين فضّلوا النبيذ الأقل حلاوة، بحيث تحتوي الزجاجة على أقل من 0.4 أونصة من السكر المضاف لكل لتر.
 

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More