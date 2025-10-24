الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في اليوم العالمي للشمبانبا... اكتشاف "نبيذ الشيطان" كان وليد الصدفة وهذه قصته
منوعات
2025-10-24 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في اليوم العالمي للشمبانبا... اكتشاف "نبيذ الشيطان" كان وليد الصدفة وهذه قصته
يُحتفل بـ اليوم العالمي للشمبانيا كل عام في الجمعة الرابعة من شهر تشرين الأول، ويصادف هذا العام في 24 تشرين الأول.
والشمبانيا هي نوع من النبيذ الفوّار نشأ ويُنتَج في منطقة شمبانيا في فرنسا.
وتُصنع معظم أنواع الشمبانيا من عنب Pinot Noir وPinot Meunier وChardonnay، بينما تُستخدم كميات أقل من Pinot Blanc وPinot Gris (المعروف في شمبانيا باسم Fromenteau) وArbane وPetit Meslier.
وتُقدَّم الشمبانيا تقليدياً في كأس الشمبانيا الطويلة (flute)، التي تتميّز بساق طويلة وكأس ضيقة وجوانب رقيقة وقاعدة محفورة. وغالباً ما تُقدَّم في الاحتفالات، خصوصاً في رأس السنة، كما يُستخدم رشّها للاحتفال بانتصارات سباقات السيارات والبطولات الرياضية.
تاريخ اليوم العالمي للشمبانيا
ويُعدّ أقدم نبيذ فوّار مُسجَّل هو Blanquette de Limoux، والذي يُعتقد أنّ رهبان البندكتين اخترعوه عام 1531 في دير سانت هيلير قرب كاركاسون. وتمكّنوا من إنتاجه عبر تعبئة النبيذ قبل انتهاء عملية التخمير الأولى.
وبعد نحو مئة عام، وثّق العالم الإنكليزي كريستوفر ميريت عملية إضافة السكر إلى النبيذ المُخمَّر لإحداث تخميرٍ ثانٍ، وشرحها للجمعية الملكية عام 1662 — وهي العملية التي تُعرف اليوم باسم "الطريقة التقليدية" (méthode traditionnelle) — لكنها لم تُستخدم في صناعة الشمبانيا إلا في القرن التاسع عشر، أي بعد قرنين تقريباً.
وفي فرنسا، كانت الشمبانيا الفوّارة الأولى وليدة الصدفة، وكانت تُسمّى "نبيذ الشيطان" لأن الزجاجات كانت تنفجر أو تنفلت سداداتها بسبب الضغط داخلها، وكان يُنظر إلى الفقاعات حينها على أنها عيب في النبيذ.
وفي عام 1844، اخترع أدولف جاكوسون السلك المعدني المعروف باسم muselet الذي يُستخدم لتثبيت السدادة ومنعها من القفز.
وحتى بعد أن بدأ إنتاج الشمبانيا الفوّارة عمداً، استمرّ لفترة طويلة اعتماد الطريقة الريفية (méthode rurale)، حيث يُعبّأ النبيذ قبل انتهاء التخمير الأول.
وشهد إنتاج الشمبانيا نموّاً هائلاً في القرن التاسع عشر، إذ ارتفع من 300 ألف زجاجة سنوياً عام 1800 إلى 20 مليون زجاجة بحلول عام 1850.
وفي تلك الفترة، كانت الشمبانيا أكثر حلاوة بكثير مما نعرفه اليوم، إلى أن قرّر صانع النبيذ Perrier-Jouët عام 1846 عدم تحلية نبيذه قبل تصديره إلى لندن، ما أدى إلى ظهور الشمبانيا الجافة (brut) عام 1876 لتلبية ذوق البريطانيين الذين فضّلوا النبيذ الأقل حلاوة، بحيث تحتوي الزجاجة على أقل من 0.4 أونصة من السكر المضاف لكل لتر.
المصدر
منوعات
اليوم
العالمي
للشمبانبا...
اكتشاف
"نبيذ
الشيطان"
الصدفة
التالي
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-23
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
أخبار لبنان
2025-10-23
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
0
منوعات
2025-09-19
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة
منوعات
2025-09-19
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة
0
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
0
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:49
من رسائل القديس بولس إلى موقع أثري على أرض الواقع... العثور على آثار مدينة كولوساي
منوعات
08:49
من رسائل القديس بولس إلى موقع أثري على أرض الواقع... العثور على آثار مدينة كولوساي
0
منوعات
07:10
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم
منوعات
07:10
بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم
0
منوعات
13:34
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)
منوعات
13:34
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)
0
منوعات
2025-10-23
دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!
منوعات
2025-10-23
دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
0
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
0
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
0
أخبار لبنان
09:29
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
أخبار لبنان
09:29
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
4
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
5
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
6
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
7
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
8
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More