"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل





وقالت شرطة إنديانابوليس إن الضحية، كنتريل سيتلز، أطلق زموره ثم تجاوز سيارة المتهمة التي كانت متوقفة بلا سبب عند الإشارة، ما أثار غضبها الشديد. ألقت الشرطة في ولاية إنديانا الأميركية القبض على امرأة تُدعى ديبورا بِنفيل (23 عاماً) بعد أن أطلقت النار وقتلت شاباً يبلغ 21 عاماً لمجرد أنه أطلق زمور سيارته عندما توقفت عند إشارة خضراء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقالت شرطة إنديانابوليس إن الضحية، كنتريل سيتلز، أطلق زموره ثم تجاوز سيارة المتهمة التي كانت متوقفة بلا سبب عند الإشارة، ما أثار غضبها الشديد.

فقامت بملاحقته في الطريق وهي تصرخ وتشير بيديها نحوه، ثم أطلقت رصاصة واحدة على الأقل باتجاه سيارته، أصابته في الصدر واخترقت رئته وقلبه قبل أن تستقر داخل جسده، ما أدى إلى وفاته لاحقاً في المستشفى.



وكانت صديقة الضحية برفقته في المقعد الأمامي أثناء الحادث، وشهدت تفاصيل الجريمة وساعدت الشرطة في التعرف على القاتلة.



وبعد ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع لوحة السيارة عبر كاميرات المراقبة، وتم توقيف بنفيل ووالدتها في محطة وقود، حيث شوهد أحد المرافقين يحاول إزالة الملصقات من السيارة لإخفاء هويتها.



وقد وُجّهت إلى المتهمة تهمتا القتل العمد والاستهتار الجنائي، وأمر القاضي في جلستها الأولى في 21 أكتوبر باحتجازها من دون كفالة.