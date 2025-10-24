سارق ينفذ عملياته بطريقة غريبة في بلد عربي... بالتنويم المغناطيسي!

أعلنت مديرية شرطة الكرخ في بغداد عن توقيف رجل نفّذ سلسلة عمليات سرقة استهدفت محال صيرفة ومتاجر تجارية مستخدمًا ما يُعرف بين الأهالي بـ "التنويم المغناطيسي" لخداع ضحاياه.

وأوضحت المديرية في بيان أن المتهم أُلقي القبض عليه بعد ورود شكاوى متعددة من مواطنين تعرّضوا لعمليات احتيال ذهني انتهت بسرقة أموالهم. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به كان يعتمد على أساليب إقناع وحيلة نفسية لاستدراج الضحايا وسلبهم دون عنف مباشر.

ونشرت الشرطة تسجيلات مصوّرة تُظهر بعض عملياته التي استخدم فيها المراوغة والتركيز الذهني لتحقيق هدفه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كان للمتهم شركاء أو ضحايا آخرون.

ودعت مديرية الشرطة المواطنين إلى توخّي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال تستخدم أساليب غير تقليدية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية.