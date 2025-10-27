الأخبار
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل

منوعات
2025-10-27 | 10:24
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل

لقيت طفلة تبلغ 9 سنوات وشقيقها البالغ 12 عاماً مصرعهما، وأصيب طفل ثالث بجروح حرجة، إثر خروج سيارة رالي عن مسارها واصطدامها بمجموعة من المتفرجين، أمس الأحد، في بلدية سان جوزيف بجزيرة لاريونيون الفرنسية.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، كانت العائلات المحلية تحتشد على جانب الطريق لمتابعة السباق عندما انحرفت السيارة فجأة واصطدمت مباشرة بالمتفرجين عند حافة الطريق.

وسارعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع الحادث، فيما أعلنت النيابة العامة في سان بيير فتح تحقيق بجرم القتل غير العمد. وتم توقيف السائق ومساعده للتحقيق، حيث أكدت السلطات أن اختبارات الكحول والمخدرات جاءت سلبية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأُلغيت منافسات السباق على الفور بعد وقوع المأساة. وتم إعلان وفاة الطفلة في موقع الحادث، بينما نُقل شقيقها إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.

وكتب منظمو رالي سان جوزيف في بيان عبر فيسبوك: "نعبّر عن أعمق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا وأحبّتهم وكل مجتمع الرالي المتأثر بهذه المأساة".

وتُعد مسابقة رالي سان جوزيف إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في لاريونيون، وكان سباق الأحد يمثل النسخة الثامنة عشرة من الحدث عندما وقع الحادث في منطقة بلين دي غريغ.

وأشار التحقيق الأولي إلى غياب حواجز أمنية تمنع المتفرجين من التواجد في المكان الذي وقع فيه الاصطدام.

من جانبه، قال باتريك لوبروتون، رئيس بلدية سان جوزيف: "التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث، لكن أفكاري تتوجه قبل كل شيء إلى عائلات الضحايا والمصابين وكل من تأثر بعمق بهذه الفاجعة"، مضيفا: "المدينة في حداد… ما كان يفترض أن يكون احتفالاً رياضياً تحوّل إلى مأساة".

