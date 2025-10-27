الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
منوعات
2025-10-27 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
أظهرت دراسة جديدة أن البيئة الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان تلعب دوراً أقوى من الوراثة في تحديد مستوى رفاهيته ومستقبله.
وأوضح الباحث تيموثي وارنغ من جامعة مين الأميركية لصحيفة
ديلي ميل
أن أنظمة المجتمع، التكنولوجيا، التعليم والرعاية الصحية أصبحت اليوم مؤثرة بشكل مباشر على حياة الإنسان، متجاوزةً تأثير الجينات البطيء التطور، في ما وصفه بـ "انتقال تطوري عظيم".
ويرى الباحثون أن التطور الثقافي بات يحدث بسرعة أكبر بآلاف المرات مقارنة بالتغيرات الجينية التي تحتاج آلاف السنين، ما يساهم في قدرة المجتمعات على مواجهة الأوبئة والكوارث بشكل أسرع، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وأضاف وارنغ أن التطور الحالي يتجه نحو العمل الجماعي وتحقيق الإنجازات بجهود فريق متكامل، مؤكداً أن "الثقافة قد تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر".
في المقابل، حذرت الدراسة من الآثار السلبية لبعض التقنيات مثل الإفراط في استخدام الهواتف الذكية الذي يقلل من التواصل البشري ويعرقل التعلم الاجتماعي.
منوعات
جديدة
تكشف:
"الثقافة
تفوقت
الجينات
توجيه
مستقبل
البشر"
التالي
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
0
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
0
صحة وتغذية
2025-10-06
دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف
صحة وتغذية
2025-10-06
دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:44
بعد كتابة تقييم سيء لإحدى الشركات... نزاعات قانونية وظروف صادمة عاشتها عائلة في ملبورن
منوعات
10:44
بعد كتابة تقييم سيء لإحدى الشركات... نزاعات قانونية وظروف صادمة عاشتها عائلة في ملبورن
0
منوعات
10:24
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل
منوعات
10:24
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل
0
منوعات
08:15
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
منوعات
08:15
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
0
منوعات
06:38
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
منوعات
06:38
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
0
أخبار دولية
09:14
منظمة التجارة العالمية: الكثير من الإنتقادات الأميركية لنظام التجارة مبررة
أخبار دولية
09:14
منظمة التجارة العالمية: الكثير من الإنتقادات الأميركية لنظام التجارة مبررة
0
أخبار لبنان
2025-10-26
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
أخبار لبنان
2025-10-26
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
0
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
0
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
0
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
0
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
0
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
0
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
4
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More