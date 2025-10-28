بعد أن أضاع 6 عبوات مياه في المدرسة... أمّ تعاقب ابنها بطريقة طريفة: لن تصدقوا ما فعلت! (فيديو)

في خطوة طريفة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت أمّ أن تعاقب ابنها بطريقة مبتكرة بعد أن فقد ست قناني ماء متتالية في المدرسة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، لجأت الأم إلى حل غير تقليدي لضمان أن يبقى ابنها مرتويًا، فأرسلته إلى المدرسة وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا مملوءًا بالماء بدلًا من قنينة.

ونشرت الأم صورة ابنها عبر الإنترنت، موضحة أنها أرادت أن تُعلّمه تحمّل المسؤولية بطريقة مرحة، وربما تدفعه إلى تقدير قناني الماء أكثر في المرات المقبلة.

المنشور سرعان ما لاقى انتشارًا واسعًا، وتنوّعت التعليقات بين من أشاد بذكاء الأم وروحها المرحة، ومن وجد الموقف مضحكًا وطريفًا يعكس عبقرية الأمهات في التعامل مع المواقف اليومية.