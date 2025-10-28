الأخبار
"لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي"... ظهور كلاب بفراء أزرق في تشيرنوبيل يثير تساؤلات (صور)

2025-10-28 | 10:55
رصد القائمون على رعاية كلاب منطقة تشيرنوبيل مجموعة من الكلاب ذات فراء أزرق اللون، في ظاهرة تُسجّل لأول مرة في موقع الكارثة النووية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ونشرت مجموعة Dogs of Chernobyl مقطع فيديو يظهر فيه عدد من مجموعات الكلاب داخل المنطقة المحظورة، من بينها كلب يبدو فراؤه أزرق بالكامل.

وقالت المجموعة في تعليقها على الفيديو: "لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي. لا نعرف السبب بعد، ونحاول الإمساك بها لمعرفة ما يحدث. من المحتمل أنها تعرّضت لنوع من المواد الكيميائية."


وأضافت الجهة، التابعة لمنظمة Clean Futures Fund غير الربحية، أنّ الكلاب رغم مظهرها المقلق نشِطة وبصحة جيدة.

وتعتني هذه المنظمة منذ عام 2017 بما يقارب 700 كلب يعيشون داخل منطقة الحظر الممتدة على مساحة 18 ميلاً مربعًا، مقدمة لهم الغذاء والرعاية الطبية. وهذه الكلاب هي نسلُ الحيوانات الأليفة التي تُركت خلفًا عند إجلاء السكان بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986، إحدى أسوأ الحوادث النووية في التاريخ.

وبينما لم يتضح سبب تغيّر اللون، اجتهد روّاد مواقع التواصل في تقديم تفسيرات، حيث رجّح البعض تلوّث الفراء بمواد كيميائية قابلة للإزالة بالغسيل، فيما أبدى آخرون دهشتهم من قدرة هذه الكلاب على التكاثر رغم التعرض الطويل للإشعاع.


ورغم أنّ هذه الكلاب تبدو سليمة، يواصل العلماء دراسة الحيوانات حول الموقع منذ الحادث النووي. فبعد الانفجار الذي وقع في 26 نيسان 1986 وانبعاث أكبر كمية إشعاعية في تاريخ البشرية، أُخليت المنطقة بالكامل من البشر، ما سمح للحياة البرية بالازدهار ضمن منطقة الحظر الإشعاعي (CEZ).

وبحسب دراسات، تحتوي المنطقة على مستويات إشعاعية تعادل ستة أضعاف الحد المسموح به للعاملين البشريين.


وفي عام 2024، كشفت دراسة أن هذه الكلاب طوّرت ما يشبه قدرات خارقة: مقاومة للإشعاع والمعادن الثقيلة والتلوث.

إذ قام فريق من جامعة كولومبيا بأخذ عينات دم من 116 كلبًا ضالًا من داخل منطقة تشيرنوبيل وحولها، ليكتشف وجود مجموعتين وراثيًا مختلفتين عن باقي كلاب المنطقة، ما يدل على تكيفها الطويل مع البيئة السامة.

وأظهرت التحاليل الجينية وجود قرابة 400 موقع جيني شاذ و52 جينًا قد تكون مرتبطة بالتعرض للملوثات الإشعاعية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة Canine Medicine and Genetics عام 2023.

