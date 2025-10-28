الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي"... ظهور كلاب بفراء أزرق في تشيرنوبيل يثير تساؤلات (صور)
منوعات
2025-10-28 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي"... ظهور كلاب بفراء أزرق في تشيرنوبيل يثير تساؤلات (صور)
رصد القائمون على رعاية كلاب منطقة تشيرنوبيل مجموعة من الكلاب ذات فراء أزرق اللون، في ظاهرة تُسجّل لأول مرة في موقع الكارثة النووية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ونشرت مجموعة Dogs of Chernobyl مقطع فيديو يظهر فيه عدد من مجموعات الكلاب داخل المنطقة المحظورة، من بينها كلب يبدو فراؤه أزرق بالكامل.
وقالت المجموعة في تعليقها على الفيديو: "لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي. لا نعرف السبب بعد، ونحاول الإمساك بها لمعرفة ما يحدث. من المحتمل أنها تعرّضت لنوع من المواد الكيميائية."
وأضافت الجهة، التابعة لمنظمة Clean Futures Fund غير الربحية، أنّ الكلاب رغم مظهرها المقلق نشِطة وبصحة جيدة.
وتعتني هذه المنظمة منذ عام 2017 بما يقارب 700 كلب يعيشون داخل منطقة الحظر الممتدة على مساحة 18 ميلاً مربعًا، مقدمة لهم الغذاء والرعاية الطبية. وهذه الكلاب هي نسلُ الحيوانات الأليفة التي تُركت خلفًا عند إجلاء السكان بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986، إحدى أسوأ الحوادث النووية في التاريخ.
وبينما لم يتضح سبب تغيّر اللون، اجتهد روّاد مواقع التواصل في تقديم تفسيرات، حيث رجّح البعض تلوّث الفراء بمواد كيميائية قابلة للإزالة بالغسيل، فيما أبدى آخرون دهشتهم من قدرة هذه الكلاب على التكاثر رغم التعرض الطويل للإشعاع.
ورغم أنّ هذه الكلاب تبدو سليمة، يواصل العلماء دراسة الحيوانات حول الموقع منذ الحادث النووي. فبعد الانفجار الذي وقع في 26 نيسان 1986 وانبعاث أكبر كمية إشعاعية في تاريخ البشرية، أُخليت المنطقة بالكامل من البشر، ما سمح للحياة البرية بالازدهار ضمن منطقة الحظر الإشعاعي (CEZ).
وبحسب دراسات، تحتوي المنطقة على مستويات إشعاعية تعادل ستة أضعاف الحد المسموح به للعاملين البشريين.
وفي عام 2024، كشفت دراسة أن هذه الكلاب طوّرت ما يشبه قدرات خارقة: مقاومة للإشعاع والمعادن الثقيلة والتلوث.
إذ قام فريق من جامعة كولومبيا بأخذ عينات دم من 116 كلبًا ضالًا من داخل منطقة تشيرنوبيل وحولها، ليكتشف وجود مجموعتين وراثيًا مختلفتين عن باقي كلاب المنطقة، ما يدل على تكيفها الطويل مع البيئة السامة.
وأظهرت التحاليل الجينية وجود قرابة 400 موقع جيني شاذ و52 جينًا قد تكون مرتبطة بالتعرض للملوثات الإشعاعية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة Canine Medicine and Genetics عام 2023.
منوعات
زرقاء
الأسبوع
الماضي"...
بفراء
تشيرنوبيل
تساؤلات
(صور)
التالي
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-09-15
العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-09-15
العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
0
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:42
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
منوعات
10:42
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
0
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
0
منوعات
2025-10-27
بعد التنمر على زوجة ماكرون... القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين
منوعات
2025-10-27
بعد التنمر على زوجة ماكرون... القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين
0
منوعات
2025-10-27
امرأة أنهت زواجها بعد 25 عامًا... والسبب قطعة "تشيز كيك"!
منوعات
2025-10-27
امرأة أنهت زواجها بعد 25 عامًا... والسبب قطعة "تشيز كيك"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
12:32
الصليب الأحمر: نشعر "بالفزع" لمقتل 5 من المتطوعين في السودان
آخر الأخبار
12:32
الصليب الأحمر: نشعر "بالفزع" لمقتل 5 من المتطوعين في السودان
0
خبر عاجل
12:17
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيليّ بتنفيذ هجمات في غزة فورًا
خبر عاجل
12:17
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيليّ بتنفيذ هجمات في غزة فورًا
0
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
0
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
0
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
0
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
8
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More