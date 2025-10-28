"لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي"... ظهور كلاب بفراء أزرق في تشيرنوبيل يثير تساؤلات (صور)





ونشرت مجموعة Dogs of Chernobyl مقطع فيديو يظهر فيه عدد من مجموعات الكلاب داخل المنطقة المحظورة، من بينها كلب يبدو فراؤه أزرق بالكامل.



وأضافت الجهة، التابعة لمنظمة Clean Futures Fund غير الربحية، أنّ الكلاب رغم مظهرها المقلق نشِطة وبصحة جيدة.



وتعتني هذه المنظمة منذ عام 2017 بما يقارب 700 كلب يعيشون داخل منطقة الحظر الممتدة على مساحة 18 ميلاً مربعًا، مقدمة لهم الغذاء والرعاية الطبية. وهذه الكلاب هي نسلُ الحيوانات الأليفة التي تُركت خلفًا عند إجلاء السكان بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986، إحدى أسوأ الحوادث النووية في التاريخ.



ورغم أنّ هذه الكلاب تبدو سليمة، يواصل العلماء دراسة الحيوانات حول الموقع منذ الحادث النووي. فبعد الانفجار الذي وقع في 26 نيسان 1986 وانبعاث أكبر كمية إشعاعية في تاريخ البشرية، أُخليت المنطقة بالكامل من البشر، ما سمح للحياة البرية بالازدهار ضمن منطقة الحظر الإشعاعي (CEZ).



