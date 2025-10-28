الأخبار
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!

2025-10-28 | 16:30
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!

أثار حكم قضائي في تركيا موجة اهتمام واسعة بعد أن شمل اتفاق طلاق غير مسبوق بنداً خاصاً بنفقة القطط.

فقد تقدّم رجل يُدعى "بوغرا" بطلب طلاق من زوجته "إزغي" بعد زواجٍ استمر عامين، وتم الاتفاق في التسوية على أن يدفع لها 550 ألف ليرة تركية (نحو 13 ألف دولار) كمبلغ تسوية. لكن المفاجأة كانت في بندٍ آخر يتعلق برعاية قطّيهما المشتركين.

وجاء في الوثائق الآتي: "اتفق الطرفان على أن تبقى القطط، التي تعود ملكيتها إلى بوغرا ب.، مع الزوجة السابقة إزغي ب.، على أن يدفع الزوج السابق 10 آلاف ليرة شهريًا لمدة تصل إلى 10 سنوات لتغطية تكاليف العناية بهما، على أن تُسدّد المبالغ كل ثلاثة أشهر".

ويُعادل هذا المبلغ نحو 238 دولارًا كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة تعديله سنويًا بحسب التضخم، ما يعني أن إجمالي المبلغ قد يقترب من 10 آلاف دولار على المدى الطويل.

وبحسب القانون التركي، تُعدّ الحيوانات الأليفة "ممتلكات منقولة"، إلا أن تعديلات قانونية حديثة سمحت للمحاكم بالنظر في اتفاقات حضانة الحيوانات بعد الطلاق.

وتُعدّ هذه القضية سابقة قانونية في تركيا، كونها الأولى التي تضع نموذجًا واضحًا لتقديم دعم مالي طويل الأمد للعناية بحيوان أليف بعد الانفصال.

LBCI
منوعات
16:01

قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!

LBCI
منوعات
15:32

بعد أن أضاع 6 عبوات مياه في المدرسة... أمّ تعاقب ابنها بطريقة طريفة: لن تصدقوا ما فعلت! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:55

"لم تكن زرقاء الأسبوع الماضي"... ظهور كلاب بفراء أزرق في تشيرنوبيل يثير تساؤلات (صور)

LBCI
منوعات
10:42

"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

