"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم

2025-10-29 | 06:58
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم

دعا طاهٍ بريطاني يبلغ من العمر 42 عاماً الرجال إلى فحص صدورهم، بعد أن شُخّص بإصابة عدوانية من سرطان الثدي انتشرت لاحقاً إلى العقد اللمفاوية والعظام.

وبدأت معاناة مات كيلي في تشرين الأول الماضي أثناء عمله في شيكاغو، حيث لاحظ كتلة في صدره، إلا أنه لم يشك بالأمر حتى عاد إلى لندن وبدأت حلمة صدره بالانقلاب للداخل. وبعد سلسلة من الفحوصات، تلقى التشخيص قبل يومين فقط من عيد الميلاد، وفق ما نقل موقع إندبندنت.

وفي كانون الثاني، أظهرت الفحوصات أن السرطان وصل إلى المرحلة الرابعة وانتشر إلى العمود الفقري. وتلقى كيلي علاجاً كيميائياً قوياً، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، بل أظهرت الفحوصات زيادة في حجم وعدد الأورام.

وبعد البحث والدفع باتجاه بدائل علاجية، بدأ استخدام دواء Enhertu — وهو علاج موجّه يجمع بين العلاج المناعي والكيميائي — وأظهر استجابة مذهلة، حيث تراجعت الأورام في صدره بنسبة 30 إلى 40%، كما لم يعد هناك أي نشاط سرطاني ظاهر على العمود الفقري.

وقال كيلي الذي يعيش في لندن مع خطيبته رايتشل: "أنا في وضع أشبه بالانتظار… لا توجد إشارات أيضية للسرطان حالياً، لكن استمرار العلاج هو ما يبقيه تحت السيطرة".

وأضاف: "بعض المرضى الذين يستجيبون مثلي يعيشون لسنوات طويلة… ما يمنحني أملاً كبيراً".

ورغم الآثار الجانبية القاسية للعلاج مثل آلام الأعصاب والتقرحات والنزيف، يؤكد كيلي أن حياته تغيرت: "إذا كنت سأموت، فسأستمتع بوقتي… وسأعيش كل يوم إلى أقصاه".

ومنذ ذلك الحين، اختار كيلي التوقف عن العمل وبدأ قائمة أمنيات مع خطيبته تشمل السفر وتجربة أبرز المطاعم العالمية. وهما يستعدان حالياً للزواج في شباط المقبل.

وشدد كيلي على ضرورة اهتمام الرجال بأي تغيّر في الثدي، قائلاً: "كلمة ’ثدي‘ قد تبدو أنثوية، لكن الرجال لديهم نسيج صدري أيضاً… والرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي... عدم تجاهل الأعراض قد يكون الفرق بين الحياة والموت".

ويشير خبراء الصحة البريطانيون إلى أن الرجال معرضون بنسبة أعلى بـ65% لاكتشاف المرض في مرحلة متقدمة مقارنة بالنساء، ويرجع ذلك إلى قلة الوعي والتأخر في طلب التشخيص.

وحيا الطبيب الاستشاري روس ماكلين شجاعة كيلي قائلاً: "قصته تذكير قوي وملهم… ووعيه الذاتي واتصاله بمجموعة الدعم للرجال المصابين بسرطان الثدي يقدمان نموذجاً يحتذى به".

