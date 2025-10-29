الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
منوعات
2025-10-29 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
دعا طاهٍ بريطاني يبلغ من العمر 42 عاماً الرجال إلى فحص صدورهم، بعد أن شُخّص بإصابة عدوانية من سرطان الثدي انتشرت لاحقاً إلى العقد اللمفاوية والعظام.
وبدأت معاناة مات كيلي في تشرين الأول الماضي أثناء عمله في شيكاغو، حيث لاحظ كتلة في صدره، إلا أنه لم يشك بالأمر حتى عاد إلى لندن وبدأت حلمة صدره بالانقلاب للداخل. وبعد سلسلة من الفحوصات، تلقى التشخيص قبل يومين فقط من عيد الميلاد، وفق ما نقل موقع
إندبندنت
.
وفي كانون الثاني، أظهرت الفحوصات أن السرطان وصل إلى المرحلة الرابعة وانتشر إلى العمود الفقري. وتلقى كيلي علاجاً كيميائياً قوياً، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، بل أظهرت الفحوصات زيادة في حجم وعدد الأورام.
وبعد البحث والدفع باتجاه بدائل علاجية، بدأ استخدام دواء Enhertu — وهو علاج موجّه يجمع بين العلاج المناعي والكيميائي — وأظهر استجابة مذهلة، حيث تراجعت الأورام في صدره بنسبة 30 إلى 40%، كما لم يعد هناك أي نشاط سرطاني ظاهر على العمود الفقري.
وقال كيلي الذي يعيش في لندن مع خطيبته رايتشل: "أنا في وضع أشبه بالانتظار… لا توجد إشارات أيضية للسرطان حالياً، لكن استمرار العلاج هو ما يبقيه تحت السيطرة".
وأضاف: "بعض المرضى الذين يستجيبون مثلي يعيشون لسنوات طويلة… ما يمنحني أملاً كبيراً".
ورغم الآثار الجانبية القاسية للعلاج مثل آلام الأعصاب والتقرحات والنزيف، يؤكد كيلي أن حياته تغيرت: "إذا كنت سأموت، فسأستمتع بوقتي… وسأعيش كل يوم إلى أقصاه".
ومنذ ذلك الحين، اختار كيلي التوقف عن العمل وبدأ قائمة أمنيات مع خطيبته تشمل السفر وتجربة أبرز المطاعم العالمية. وهما يستعدان حالياً للزواج في شباط المقبل.
وشدد كيلي على ضرورة اهتمام الرجال بأي تغيّر في الثدي، قائلاً: "كلمة ’ثدي‘ قد تبدو أنثوية، لكن الرجال لديهم نسيج صدري أيضاً… والرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي... عدم تجاهل الأعراض قد يكون الفرق بين الحياة والموت".
ويشير خبراء الصحة البريطانيون إلى أن الرجال معرضون بنسبة أعلى بـ65% لاكتشاف المرض في مرحلة متقدمة مقارنة بالنساء، ويرجع ذلك إلى قلة الوعي والتأخر في طلب التشخيص.
وحيا الطبيب الاستشاري روس ماكلين شجاعة كيلي قائلاً: "قصته تذكير قوي وملهم… ووعيه الذاتي واتصاله بمجموعة الدعم للرجال المصابين بسرطان الثدي يقدمان نموذجاً يحتذى به".
منوعات
أيضاً
يُصابون"…
أربعيني
يواجه
سرطان
الثدي
بشجاعة
رسالته
للعالم
التالي
"كنتُ ضمن الفريق الذي بحث عنك"... هربت من العنف خلال طفولتها وبعد 14 سنة أُغرمت بـ"الشرطي البطل"
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-17
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
صحة وتغذية
2025-10-17
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
0
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
0
صحة وتغذية
2025-10-28
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات
صحة وتغذية
2025-10-28
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
0
منوعات
12:01
"ظننتُ أنني أفقد عقلي"... الأطباء اشتبهوا بتعاطيه المخدرات ثم أصيبوا بصدمة: "عثروا عليها حيّة داخل أذني!"
منوعات
12:01
"ظننتُ أنني أفقد عقلي"... الأطباء اشتبهوا بتعاطيه المخدرات ثم أصيبوا بصدمة: "عثروا عليها حيّة داخل أذني!"
0
منوعات
11:48
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات
منوعات
11:48
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات
0
منوعات
11:26
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
11:26
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...
أخبار لبنان
09:09
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...
0
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار
0
أخبار لبنان
2025-09-24
أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة
أخبار لبنان
2025-09-24
أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
0
أمن وقضاء
08:05
وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها
أمن وقضاء
08:05
وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول
0
أخبار لبنان
04:55
الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة
أخبار لبنان
04:55
الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
2
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
3
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
4
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
5
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
6
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
7
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More